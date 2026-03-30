Un simple test permitió evitar 400 casos de cáncer de colon en la Región de Murcia

Algo más de 330.000 ciudadanos de la Región de Murcia de entre 50 y 69 años reciben cada dos años en su domicilio una carta de la Consejería de Salud invitándoles a participar en el cribado de cáncer de colon. Pese a tratarse de una prueba sencilla sin coste alguno, la mitad de ellos hace caso omiso a este programa de prevención y detección precoz, ante lo que el consejero de Salud, Juan José Pedreño, hacía este lunes un llamamiento a participar coincidiendo con la celebración mañana, 31 de marzo, del Día Mundial para la Prevención del Cáncer de Colon.

Este cribado permitió en la última campaña en la Región de Murcia evitar unos 400 cánceres de colon gracias a la detección precoz, afirma Pedreño, quien recuerda que gracias a esta prueba sencilla se pueden detectar las lesiones cancerosas en estadio precoz.

Las cifras de 2024 (la campaña es bianual) muestran que el programa de cribado llevó a la realización de 6.674 colonoscopias a personas en cuya prueba existía algún tipo de sospecha. Gracias a ellas se detectaron 1.600 pólipos en estado avanzado, de los que el 25% suelen terminar en cáncer.

En 2024, el programa de cribado realizó un total de 6.674 colonoscopias

Esto implica que se evitaron unos 400 casos de cáncer de colon gracias al sistema de detección precoz que se extendió totalmente a toda la Región de Murcia en enero de 2025.

Además, el sistema permitió detectar 127 cánceres, de los que el 80% (102) fueron diagnosticados en estadio precoz. Esto supone una gran diferencia respecto a la detección fuera del sistema de cribado, donde solo el 30% de detectan de forma precoz.

Retirada del kit en la farmacia

En el cribado de cáncer de colon tienen un papel destacado las farmacias, ya que el usuario recibe una carta en su domicilio invitándole a participar en el programa y para ello tiene que acudir a su farmacia a recoger el kit con el que recoger el mismo una muestra en su domicilio con la que detectar sangre oculta en heces.

Una vez recogida, únicamente tiene que depositarla en el buzón de cartón que hay instalado en todos los centros de salud de la Región de Murcia y en el plazo de dos semanas recibirá el resultado, invitándole a participar de nuevo en el cribado dos años después si resulta negativo o citándole para una colonoscopia en el caso de que se detecte alguna señal sospechosa.

Por ello, en la presentación de este lunes el consejero de Salud ha estado acompañado por la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Región, Paula Payá, y por el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de la Región de Murcia, Eduardo González.

Payá insiste en que la importancia del trabajo de los farmacéuticos por su cercanía a los pacientes, a quienes explican el procedimiento y "les ayudan a sentirse tranquilos".

Tumor más frecuente y el segundo con más muertes

El cáncer de colon es el tumor más frecuente entre la población y el segundo que más muertes causa, según las cifras que maneja la AECC en la Región de Murcia.

Por ello, su presidente insiste en la importancia de someterse al test cuando llega la carta de invitación a casa, pero también en llevar a cabo hábitos saludables que ayudan como prevención del cáncer. Entre ellos destaca una alimentación saludable, reduciendo el consumo de carnes rojas; la realización de ejercicio físico; evitar el consumo de alcohol y tabaco; estar atentos a cualquier alteración anómala del tránsito intestinal o a la presencia de sangre en heces; adelgazamientos inesperados o la falta de apetito.

Cuando un cáncer de colon se detecta en fase 1 la tasa de supervivencia supera el 90%

Eduardo González apunta que "el cribado salva vidas", por lo que pide a los ciudadanos que no tiren la carta cuando la reciban y que sólo sigan los pasos: ir a la farmacia, tomar la muestra y depositarla en el buzón.

El responsable de la AECC en la Región explica que cuando un cáncer de colon se detecta en fase 1 la tasa de supervivencia supera el 90% porque el pólipo se quita y el paciente sigue con su vida. "Pero la cosa se complica si está en las fases 3-4, ya que hay que empezar con quimioterapia".

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En este caso, lamenta la "falta de conciencia" de la población, que "aún tiene miedo a una colonoscopia, cuado en el 90% de los casos te dicen que no tienes nada y puedes pasar dos años tranquilo".