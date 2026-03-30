¿Pluses por productividad entre trabajadores para frenar el absentismo laboral? Las empresas murcianas ya se lo piensan

Los incentivos o pluses vinculados a la productividad comienzan a ganar peso dentro del debate empresarial como una posible herramienta para contener el aumento del absentismo laboral por el que miles de trabajadores cada día a su puesto de trabajo tanto en la Región de Murcia como en España. Un 'extra' cada mes en la nómina por el aumento del rendimiento o al cumplimiento de objetivos no solo podría reducir las ausencias, sino también mejorar la implicación de la plantilla, reforzar la cultura de resultados y contribuir a una organización del trabajo más eficiente.

Los empresarios insisten en que la mayor garantía para frenar esta "lacra" -tal y como la definió el presidente de la patronal Croem, Miguel López Abad-, pasa por tener un mayor control y seguimiento de las bajas por parte del Sistema Público de Salud, agilizar la realización de las pruebas diagnósticas o aumentar la capacidad de intervención de las mutuas de trabajo para acelerar los plazos.

Pero una opción que coge fuerza es precisamente la de 'premiar' la asistencia y el compromiso con la actividad diaria con estos pluses: una de cada cuatro empresas murcianas (25%) ya consideran que sería una medida con potencial que ayudaría a frenar una dinámica que ha crecido un 46% entre 2018 y 2025 en la Región, con una incidencia media mensual de 30,4 procesos por cada 1.000 trabajadores.

Así se desprende del último balance del Indicador de Confianza Empresarial (ICE) de la Región de Murcia, elaborado por PwC con la colaboración de la Croem y la Cámara de Comercio de Murcia tras la encuesta realizada en febrero a 309 negocios de la Comunidad. En esta edición, el informe ahonda en su capítulo especial a la cuestión del absentismo laboral: dos de cada tres empresas de la Región de Murcia (66%) alertan de que las bajas laborales han aumentado en los últimos años entre sus trabajadores (un 38% considera que lo han hecho de forma considerable) y el 63% ya detecta también que la duración de las bajas se ha aumentado en los últimos años, lo que agrava su impacto en la organización del trabajo.

El 63% de las compañías encuestadas advierte que la duración de estas bajas es mayor y que afecta más a su impacto organizativo

"La prolongación de las bajas incrementa la presión sobre los equipos y obliga a poner en marcha medidas de reemplazo más costosas. Esta tendencia al alza sugiere que el absentismo está dejando de ser un problema coyuntural para convertirse en un reto estructural en la gestión del empleo de la Región", señala el informe, que fue presentado por el director de PwC, Javier Celdrán, junto a López Abad y la presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia, Miryam Fuertes.

Caídas de la producción

Casi la mitad de las compañías murcianas (46%) asegura que las bajas por incapacidad temporal han tenido consecuencias directas en su actividad, y en algunos casos el impacto ha supuesto caídas superiores al 30% en el rendimiento o en la producción. El efecto directo que más impacta en las empresas como consecuencia de este absentismo es la pérdida de productividad y competitividad (72%), el aumento de costes laborales (63%) y el deterioro del ambiente laboral (29%).

Para hacer frente a estas ausencias, casi la mitad de las empresas (49%) asegura que ha tenido que redistribuir las tareas pendientes entre el resto de la plantilla (con rotaciones internas o formaciones en polivancias), incrementando su carga de trabajo y el estrés. Además, un 48% ha recurrido de ellas ha tenido que contratar a personal de sustitución para paliar el puesto que quedaba vacante.

La reducción de niveles de producción la mencionan también el 44% de los empresarios y directivos murcianos, mientras que la externalización de las tareas es utilizada por el 21% de los negocios murcianos. "Este patrón confirma que la primera línea de respuesta se ancla en la flexibilidad interna y solo en un segundo nivel se recurre a mecanismos externos o ajustes estructurales", menciona el estudio.

Las ausencias afectan directamente a la productividad, elevan costes y deterioran el clima laboral, obligando a redistribuir tareas o contratar sustitutos

"Cuando eres empresario, especialmente de una pyme -más del 98% de las empresas de la Región tienen menos de 10 trabajadores-, si te faltan dos trabajadores en una empresa de ocho o diez personas, ¿cómo suples esa carencia de mano de obra? Primero, reajustando con el resto de trabajadores, pero estamos limitados por una bolsa de horas y no podemos excedernos. Entonces, hay que subcontratar, pero esas personas necesitan tiempo para aprender el trabajo. ¿Cuánto tiempo se necesita para formar a alguien que desempeñe esa función?", se cuestionaba López Abad.

Para el presidente de la Croem, "este es el día a día" que viven los empresarios de la Región de Murcia, insistiendo en que las mutuas deberían estar y "actuar de oficio" ante un sistema sanitario público que "no da abasto" ni tiene capacidad suficiente para realizar pruebas ni para hacer el seguimiento necesario: "Vemos que las bajas se eternizan; pasan los años y hay situaciones en las que trabajadores, después de un año y medio de baja, pasan la inspección y vuelven a su trabajo como si no hubiera ocurrido nada. Son situaciones que no se pueden normalizar ni con las que podemos convivir", alertó el presidente del tejido empresarial regional.