Bienestar animal
Todos los municipios de la Región tendrán un protocolo común para gestionar las colonias felinas
El documento incluirá criterios sobre alimentación, registro, refugios, formación de cuidadores y actuación en emergencias
L.O.
El Gobierno regional ha puesto en marcha la elaboración de un protocolo marco para unificar los criterios de gestión de las colonias felinas en los municipios de la Región de Murcia. La iniciativa busca mejorar el bienestar animal, favorecer la convivencia y dotar de mayor seguridad jurídica a los ayuntamientos.
Así lo expuso la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, durante la reunión del Consejo Asesor Regional de Protección y Bienestar de Animales de Compañía, en la que participaron representantes de la Administración autonómica, del Colegio Oficial de Veterinarios, de la Universidad de Murcia y la UCAM, asociaciones de protección animal, la Federación de Municipios, responsables de distintas entidades locales y miembros de la Guardia Civil.
Según explicó Rubira, el objetivo es proporcionar a los consistorios "una herramienta útil, clara y homogénea" que permita gestionar las colonias felinas con garantías, aunque adaptada después a las particularidades de cada municipio. La consejera defendió que esta medida supone "un paso más" hacia un modelo ordenado, responsable y sustentado en criterios técnicos y de bienestar animal.
Pautas de actuación comunes
El protocolo en el que trabaja el Ejecutivo autonómico recogerá pautas comunes sobre cuestiones clave como la captura y esterilización de los animales, el registro de colonias y ejemplares, los criterios de alimentación y atención sanitaria, así como la instalación de refugios y otros elementos destinados a garantizar su cuidado.
Además, el documento contemplará la formación y acreditación de las personas cuidadoras, la capacitación de empleados públicos y policías locales implicados en esta materia, y la definición de procedimientos de actuación ante situaciones especiales o de emergencia.
El protocolo contemplará la formación y acreditación de las personas cuidadoras
Rubira subrayó que esta regulación pretende mejorar la calidad de vida de los animales, facilitar la labor de quienes se encargan de su cuidado y, al mismo tiempo, asegurar una convivencia equilibrada con el entorno y la protección de la biodiversidad. En esa línea, insistió en la necesidad de actuar desde la planificación y con criterios comunes ante una realidad cada vez más presente en los municipios de la Región.
Durante la reunión también se abordó el estado de tramitación de la nueva orden que regulará la vacunación antirrábica en la Región de Murcia. Esta norma, en la que trabajan de forma conjunta la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca y la Consejería de Salud, ya ha superado la fase de consulta pública previa y próximamente saldrá a exposición pública.
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