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El incendio forestal de Aledo, junto a Sierra Espuña, queda controlado tras arrasar 436 hectáreas

Un operativo de hasta 150 efectivos logró estabilizar el fuego el domingo por la noche pese al fuerte viento en la zona próxima a Sierra Espuña

En la extinción del incendio ha participado la Unidad Militar de Emergencias (UME)

En la extinción del incendio ha participado la Unidad Militar de Emergencias (UME) / UME

L.O.

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El incendio forestal declarado este domingo en la zona de Llano de las Cabras, en el municipio de Aledo y próximo a Sierra Espuña, ha quedado controlado en menos de 24 horas gracias al despliegue de un amplio dispositivo de emergencias coordinado entre distintas administraciones.

El fuego se originó a las 11:42 horas y obligó a activar el Plan Infomur en nivel 2 a las 14:35 horas ante las dificultades derivadas del fuerte viento. La evolución favorable de los trabajos permitió dar por estabilizado el incendio a las 21:50 horas del mismo día, mientras que el control definitivo se alcanzó este lunes a las 10:38 horas.

Según las estimaciones provisionales, el incendio ha afectado a una superficie de 436 hectáreas, íntegramente en el término municipal de Aledo. Las causas del suceso están siendo investigadas por los servicios competentes.

El operativo movilizado durante la jornada del domingo estuvo formado por unos 150 efectivos, entre bomberos, brigadas forestales, agentes medioambientales, voluntarios de Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME), que inició su repliegue este lunes a mediodía. Durante la jornada de hoy permanecen sobre el terreno alrededor de 75 efectivos, centrados en las labores de liquidación y vigilancia para evitar posibles reproducciones.

La respuesta al incendio se articuló de forma coordinada entre las consejerías de Medio Ambiente y de Emergencias, lo que permitió combinar el ataque directo a las llamas con los trabajos de consolidación del perímetro y remate de puntos calientes.

En las tareas de extinción participaron diversas brigadas forestales y de intervención rápida, así como maquinaria pesada para asegurar el perímetro del incendio. La UME intervino especialmente en las labores de liquidación, contribuyendo a estabilizar la situación en un contexto marcado por condiciones meteorológicas adversas.

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La coordinación entre los distintos cuerpos y la rápida respuesta del operativo han sido claves para controlar el incendio en menos de un día pese a la intensidad del viento y la complejidad del terreno.

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