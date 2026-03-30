Fuego
El incendio forestal de Aledo, junto a Sierra Espuña, queda controlado tras arrasar 436 hectáreas
Un operativo de hasta 150 efectivos logró estabilizar el fuego el domingo por la noche pese al fuerte viento en la zona próxima a Sierra Espuña
L.O.
Aledo da por controlado el incendio forestal tras afectar a 436 hectáreas
El incendio forestal declarado este domingo en Llano de las Cabras, en Aledo, junto a Sierra Espuña, ha quedado ya controlado tras afectar a 436 hectáreas. El amplio dispositivo desplegado, con hasta 150 efectivos y el Plan Infomur activado en nivel 2 por el fuerte viento, logró estabilizar el fuego en la noche del domingo y darlo por controlado este lunes por la mañana.
EFE
La UME se retira del incendio del Llano de las Cabras
La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha retirado este lunes, a las 13.00 horas, del incendio forestal del Llano de las Cabras después de haber participado desde la noche anterior en las labores de contención del fuego.
El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha agradecido públicamente la intervención de los militares a través de su cuenta en la red social X, donde ha destacado su entrega y el respaldo prestado a los servicios de emergencias de la Región.
Durante su despliegue, efectivos del Tercer Batallón de Intervención realizaron tendidos de línea húmeda y trabajaron con herramienta manual para consolidar el perímetro afectado por el incendio y evitar posibles reproducciones.
En total, la UME movilizó 126 militares y 38 medios, desplazados desde la base 'Jaime I' de Bétera para reforzar el operativo de extinción.
López Miras subrayó que la Región de Murcia por la labor de los efectivos, cuya participación ha considerado clave para garantizar la seguridad en la zona. Tras la retirada de la UME, los equipos locales mantienen las tareas de vigilancia y prevención ante posibles rebrotes.
Ana Lucas
La Guardia Civil investiga si el incendio de Sierra Espuña fue intencionado
La Guardia Civil investiga si el incendio forestal en el Llano de las Cabras, a los pies de Sierra Espuña, que ha arrasado más de 430 hectáreas, fue intencionado o provocado por una negligencia. El fuego, avivado por el fuerte viento durante el Domingo de Ramos, quedó controlado en la mañana de este Lunes Santo.
El suceso obligó a evacuar a decenas de niños de excursión, todos ellos ilesos. Durante la noche, la UME revisó el perímetro sin detectar focos activos, aunque se registraron dos reproducciones que fueron rápidamente sofocadas.
A esta hora continúan las labores de consolidación con brigadas forestales, efectivos de la UME, medios aéreos y equipos especializados, mientras se trabaja para esclarecer el origen del incendio.
EFE
El incendio de Sierra Espuña afecta ya a 436 hectáreas y sigue estabilizado
El incendio forestal en el Llano de las Cabras, en Sierra Espuña ha afectado ya a 436 hectáreas y permanece estabilizado, según ha informado el 112 Región de Murcia.
Durante la noche, la UME revisó los 17 kilómetros del perímetro con dron, sin detectar frentes activos ni puntos calientes.
Se produjeron dos reproducciones dentro de la zona quemada, rápidamente controladas por brigadas forestales.
Esta mañana continúan las labores de consolidación con cuatro brigadas forestales, una Brigada de Intervención Rápida (37 personas), un helicóptero de emergencias y efectivos de la UME, asegurando la estabilidad del área afectada.
El incendio de Llano de las Cabras sigue bajo vigilancia tras una noche de intenso trabajo
Tras el trabajo ininterrumpido durante toda la noche, sobre las 8:00 horas se ha realizado el relevo de los equipos de extinción. Se han incorporado cinco brigadas forestales, además de 40 efectivos de la UME y dos helicópteros para reforzar las labores.
Durante la noche, los militares desplegados han realizado tendidos de línea húmeda en misiones de consolidación del perímetro, con apoyo de herramienta manual.
El despliegue actual de la UME es de 126 militares y 38 medios.
El incendio forestal declarado este domingo en la zona de Llano de las Cabras, en el municipio de Aledo y próximo a Sierra Espuña, ha quedado controlado en menos de 24 horas gracias al despliegue de un amplio dispositivo de emergencias coordinado entre distintas administraciones.
El fuego se originó a las 11:42 horas y obligó a activar el Plan Infomur en nivel 2 a las 14:35 horas ante las dificultades derivadas del fuerte viento. La evolución favorable de los trabajos permitió dar por estabilizado el incendio a las 21:50 horas del mismo día, mientras que el control definitivo se alcanzó este lunes a las 10:38 horas.
Según las estimaciones provisionales, el incendio ha afectado a una superficie de 436 hectáreas, íntegramente en el término municipal de Aledo. Las causas del suceso están siendo investigadas por los servicios competentes.
El operativo movilizado durante la jornada del domingo estuvo formado por unos 150 efectivos, entre bomberos, brigadas forestales, agentes medioambientales, voluntarios de Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME), que inició su repliegue este lunes a mediodía. Durante la jornada de hoy permanecen sobre el terreno alrededor de 75 efectivos, centrados en las labores de liquidación y vigilancia para evitar posibles reproducciones.
La respuesta al incendio se articuló de forma coordinada entre las consejerías de Medio Ambiente y de Emergencias, lo que permitió combinar el ataque directo a las llamas con los trabajos de consolidación del perímetro y remate de puntos calientes.
En las tareas de extinción participaron diversas brigadas forestales y de intervención rápida, así como maquinaria pesada para asegurar el perímetro del incendio. La UME intervino especialmente en las labores de liquidación, contribuyendo a estabilizar la situación en un contexto marcado por condiciones meteorológicas adversas.
La coordinación entre los distintos cuerpos y la rápida respuesta del operativo han sido claves para controlar el incendio en menos de un día pese a la intensidad del viento y la complejidad del terreno.
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