El incendio forestal de Aledo, junto a Sierra Espuña, queda controlado tras arrasar 436 hectáreas

La UME se retira del incendio del Llano de las Cabras

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha retirado este lunes, a las 13.00 horas, del incendio forestal del Llano de las Cabras después de haber participado desde la noche anterior en las labores de contención del fuego.

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha agradecido públicamente la intervención de los militares a través de su cuenta en la red social X, donde ha destacado su entrega y el respaldo prestado a los servicios de emergencias de la Región.

Durante su despliegue, efectivos del Tercer Batallón de Intervención realizaron tendidos de línea húmeda y trabajaron con herramienta manual para consolidar el perímetro afectado por el incendio y evitar posibles reproducciones.

En total, la UME movilizó 126 militares y 38 medios, desplazados desde la base 'Jaime I' de Bétera para reforzar el operativo de extinción.

López Miras subrayó que la Región de Murcia por la labor de los efectivos, cuya participación ha considerado clave para garantizar la seguridad en la zona. Tras la retirada de la UME, los equipos locales mantienen las tareas de vigilancia y prevención ante posibles rebrotes.