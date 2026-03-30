Exportaciones y ventas sostienen la confianza empresarial en la Región pese a la "desaceleración" en 2026

La confianza en la evolución de la economía sigue siendo positiva para los empresarios de la Región de Murcia, pero muestra señales de "desaceleración" y de cierta moderación de cara a los próximos meses. El índice global se sitúa en 30,6 puntos, dentro de una escala que va de -100 a +100, lo que confirma que la percepción general de las empresas murcianas mirando hacia el optimismo. Sin embargo, el dato supone una leve caída respecto al semestre anterior, cuando el indicador alcanzó los 32,3 puntos, lo que evidencia una cierta cautela en las expectativas empresariales.

Así lo refleja la segunda edición del Indicador de Confianza Empresarial, elaborado a partir de una encuesta a 309 empresas de distintos sectores productivos de la Comunidad realizada durante el pasado mes de febrero (antes de que estallase la guerra en Oriente Medio y que se comenzaran a vislumbrar las consecuencias económicas que podría dejar el conflicto). Los datos del informe elaborado por PwC fueron ofrecidos este lunes por el director de la auditoría en la Región, Javier Celdrán, junto al presidente de la patronal Croem, Miguel López Abad, y la presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia, Miryam Fuertes.

Para calcular este indicador, se han tenido en cuenta cinco factores: cifra de negocio, número de trabajadores, precios de venta, inversión y exportaciones, todos ellos, con resultados positivos, según el informe. Así, en el segundo semestre de 2025 dos de cada tres empresas consultadas (un 65%) aumentó su cifra de negocio, y otro 22% la mantuvo, mientras que solo disminuyó en un 12,5% de los casos. Más de la mitad de las empresas, el 56%, mantuvo su número de trabajadores y un tercio los incrementó; más o menos el mismo porcentaje que aunó los precios de venta (un 60% los mantuvo).

Datos del indicador de confianza empresarial en la Región / L. O.

Las perspectivas empresariales de cara a los seis primeros meses de este año ya bajaban hasta los 28,2 puntos sin tener en cuenta la guerra, lo que indicaba que las compañías ya esperaban un crecimiento más moderado en los próximos meses ante un contexto de incertidumbre marcado por factores como el aumento de los costes, la competencia, el absentismo laboral (donde el estudio aborda en un capítulo especial esta situación en la Región) y la dificultad para encontrar personal cualificado, elementos que siguen condicionando las decisiones de inversión y expansión de muchas empresas.

El aumento de costes, la competencia, el absentismo laboral y la dificultad para encontrar personal cualificado limitan el crecimiento

Con este panorama, ¿de dónde viene el mantenimiento de la confianza en niveles positivos? De la evolución de la facturación y el comportamiento del comercio exterior: cerca de dos tercios de las empresas incrementaron su cifra de negocio en el segundo semestre de 2025, y aproximadamente la mitad prevé seguir creciendo en los primeros meses de 2026. Las exportaciones continúan siendo, sin duda, uno de los motores del optimismo empresarial, ya que más del 40% de las compañías aumentaron sus ventas al exterior y un 56% esperaba seguir ampliando mercados internacionales.

Más empleo, pero sin grandes expansiones

Celdrán también destacó que el mercado laboral también refleja una situación de relativa estabilidad: el 69% de las empresas prevé mantener sus plantillas, mientras que una de cada cuatro anticipa nuevas contrataciones, un dato que apunta a una evolución positiva del empleo, aunque sin grandes expansiones.En cuanto a los precios, seis de cada diez empresas los mantuvieron estables durante el segundo semestre de 2025 y esperaban seguir en esa línea.

Para el presidente de la patronal regional, los datos evidencian que las empresas murcianas son positivas y apuestan por seguir invirtiendo dentro de las propias compañías: "Seguimos contratando más trabajadores y generando más cifras de negocio. Eso no quiere decir que haya más beneficio, porque no implica que existan mayores beneficios, ya que hay un sobrecoste por parte de las empresas".

Resultados por sectores. / L. O.

Industria y comercio, los más sensibles

El análisis sectorial revela comportamientos desiguales: el sector industrial es el que registra un "mayor enfriamiento" en su nivel de confianza, pasando de 46,9 puntos en el primer semestre a 31,7 puntos en el segundo semestre del año, aunque sigue en valores positivos. El comercio, por su parte, mostró una mejora en el último semestre, pero sus expectativas para 2026 caen con mayor intensidad.

El comercio, por el contrario, mantiene un desempeño sólido y ganará dinamismo este primer semestre: pasa de una situación de 32,4 puntos en el primer semestre a 37,0 puntos en el segundo semestre de 2025. Aunque esto representa un avance más moderado sobre lo previsto (41,9), sigue situándose entre los sectores que mejor evolucionan. Las expectativas para la primera mitad del año 2026 alcanzan los 31,6 puntos.

Un avión del Sistema de Alerta y Control Aerotransportado (AWACS) de la Fuerza Aérea de EEUU destruido este domingo durante un ataque iraní contra la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudí. / UGC / AFP

Abocadas a mirar a otros mercados ante la guerra en Oriente Medio

Diversificación geográfica de mercados, el mantenimiento de la "disciplina financiera" en las empresas y la reducción de la dependencia energética para que el impacto económico de la guerra en Oriente Medio se aminore: son tres líneas de actuación que tienen que comenzar a poner en marcha las empresas murcianas ante la incertidumbre geopolítica mundial a consecuencia del conflicto (más allá de los paquetes de ayudas anticrisis lanzados estos días).

Así lo expuso la presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia, Miryam Fuertes, quien reiteró que en este último informe económico presentado este lunes aún no se recoge la visión de las empresas murcianas sobre el panorama bélico. Aunque Irán, el país donde Estados Unidos e Israel centran sus ataques desde hace un mes, representa un porcentaje muy reducido de las exportaciones de la Región de Murcia (apenas un 0,05%, con una cifra inferior a los 7 millones de euros), el conjunto de Oriente Medio sí tiene un peso estratégico, alcanzando los 304 millones de euros en exportaciones.

En este contexto, la Cámara prevé un escenario de "volatilidad a corto plazo" y una posible reconfiguración de los flujos comerciales a medio plazo. "Seguimos manteniendo una dependencia comercial y energética de la zona, lo que aumenta nuestra exposición a las crisis geopolíticas", lamentó. Ante esta situación, Fuertes subrayó la necesidad de que las empresas "extremen la prudencia" y aceleren sus planes de contingencia. Entre los sectores más relevantes en la región de Oriente Medio destacan el farmaquímico, la alimentación y los zumos.

La Cámara de Comercio advierte de "volatilidad" a corto plazo y urge a las empresas a activar planes de contingencia

En el ámbito de la internacionalización, la institución mantiene su plan de promoción exterior, aunque algunos eventos se han tenido que ver cancelados y aplazados por la coyuntura actual, como la participación en ferias estratégicas como la Saudi Food Show, en Riad (aplazada de junio a septiembre); la ISM Middle East de Dubái, centrada en confitería y snacks; y la Saudi Agriculture, dedicada a tecnología agrícola.

Asimismo, la Cámara tenía previstas misiones comerciales plurisectoriales a países como Jordania y Cuba, cuya ejecución está ahora pendiente de la evolución del contexto internacional.

Por último, la presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia también puso el foco en la falta de talento las empresas, una problemática que se trata de abordar en el organismo que dirige mediante programas de formación, como las iniciativas de talento joven, apoyo a pymes a través de la Formación Profesional, formación de directivos y el impulso a la digitalización empresarial mediante la Oficina Acelera Pyme.