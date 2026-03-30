La construcción, el mercado laboral al alza y el dinamismo empresarial dan otro arreón a la economía regional

Hay motivos para el optimismo pese a las continuas incertidumbres a consecuencia del convulso momento geopolítico que atraviesa todo el mundo con la guerra en Oriente Próximo. La economía de la Región de Murcia tiene motivos para seguir creciendo y pegar un nuevo arreón a corto plazo por el dinamismo de sectores como el de la construcción, la consolidación de la agricultura, un mercado laboral afianzado con más personas con un trabajo y un tejido empresarial con más iniciativa, entre otros factores.

Para prueba de ello, dos informes publicados estos días dan un espaldarazo señalando que la senda escogida es la idónea: tanto el Consejo Económico y Social (CES) de la Región de Murcia como el Observatorio regional del BBVA Research señalaban en sus estudios esta semana que el crecimiento económico en la Comunidad no se parará al menos en el corto plazo.

En concreto, el BBVA Research actualizaba su escenario de crecimiento a nivel nacional y confirmaba un escenario de aumento sólido para los próximos ejercicios y mejorando la previsión de avance del PIB en 2027 hasta el 2,2%, cuatro décimas más que en la última revisión, tras estimar un crecimiento del 3,1% el pasado año y del 2,5% para el actual.

Respecto al del CES, el informe de indicadores de coyuntura económica y laboral de este mes de marzo refleja que la economía regional muestra un perfil «expansivo, con capacidad para seguir generando actividad, empleo y nuevas iniciativas empresariales».

«El mensaje de fondo que trasladan ambos documentos es claro: la Región no solo ha mantenido el pulso económico en 2025, sino que lo ha hecho sobre una base amplia, diversificada y con señales de continuidad», celebran desde el Gobierno regional.

Uno de los sectores en los que el estudio del CES pone el foco es el de la construcción, que se erige como uno de los grandes motores de crecimiento del ejercicio con un aumento interanual del 4,3%, acelerando el ritmo respecto a 2024 y superando los niveles prepandemia: la mejora de la obra pública, con hasta 660 millones de euros, un 17,9% más; el dinamismo de la edificación residencial, con 3.132 viviendas, un 31,6% más interanual; el incremento de los visados de obra nueva (4.432 visados en 2025, un 34,5% más) y el fuerte comportamiento del mercado de vivienda dibujan un escenario de expansión tanto para la economía en sí como para el empleo.

Otra de las principales ‘patas’ en las que se apoya el crecimiento es, sobre todo en la demanda interna, es decir, en consumo e inversión dentro de la propia Región.

En conjunto, el estudio sitúa el avance del PIB regional en una horquilla cercana al 2,8%-3%, aunque por debajo del 4,4% de 2024. La Comunidad mantendría así su tendencia expansiva, pero entrando en una leve desaceleración respecto al «extraordinario dinamismo» de 2024.

«Esa desaceleración debe interpretarse como la expresión de un crecimiento que se normaliza y gana consistencia, apoyado en la demanda interna, el consumo, la inversión y la fortaleza de varios sectores productivos», entre ellos, el servicios, que sigue ganando peso hasta ser decisivo para el PIB de la Región: su aportación al crecimiento continúa siendo fundamental, con una evolución positiva de la actividad y una contribución destacada del turismo.

Emprendimiento al alza

Otro elemento «especialmente valioso» es el dinamismo empresarial. La creación de sociedades mercantiles se mantiene en niveles elevados y confirma la existencia de un clima económico que sigue favoreciendo la iniciativa, la inversión y el emprendimiento.

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En concreto, en 2025 se constituyeron 3.073 sociedades mercantiles en la Región, un 7,2% más que el año anterior. «No estamos hablando solo de cifras: estamos hablando de confianza, de iniciativa, de capacidad emprendedora y de una economía que sigue generando oportunidades para invertir, crear y crecer. Este comportamiento transmite una imagen de confianza en las perspectivas regionales y refuerza la idea de una economía que no solo crece, sino que también se renueva y amplía su base productiva», dicen desde el Ejecutivo autonómico de Fernando López Miras.