El ‘caravaning’ tiembla ante los nuevos límites para aparcar y pernoctar.

Equilibrar la proliferación del fenómeno ‘caravaning’, la convivencia con los vecinos en aquellos municipios en los que se encuentren, así como la seguridad vial en las carreteras. El reciente cambio de reglamento para las autocaravanas ha pillado de improviso a los propietarios y usuarios de estos vehículos, que deberán planificar con más atención y cuidado dónde aparcar y pasar la noche, sobre todo en aquellas zonas urbanas o turísticas más demandadas de la Región de Murcia. Además, a partir de ahora para las ‘cámpers’ -aquellos vehículos que están equipados como una vivienda interna-, se endurecerán las inspecciones de la ITV.

La reciente instrucción de la Dirección General de Tráfico (DGT) publicada a mediados de marzo impone medidas más rigurosas que comienzan a aplicarse ya de cara a esta Semana Santa en cuanto a estacionamiento y pernocta, dejando en manos de cada ayuntamiento esta decisión.

En concreto, aunque las autocaravanas pueden parar y estacionar como cualquier otro vehículo, «también han de respetar la normativa y señalización que en vías urbanas de titularidad municipal pudieran haber dispuesto los Ayuntamientos».

La instrucción incorpora de forma clara la interpretación del Tribunal Supremo de 2018 que refuerza el papel de los ayuntamientos para limitar el tiempo que estos vehículos puedan estar estacionados en la vía pública y prohibir su acampada fuera de zonas autorizadas, incluso aunque el vehículo esté legalmente aparcado.

Así, los consistorios podrían comenzar a sancionar la presencia prolongada durante el día y la noche de estos vehículos (así como a aquellos que saquen los toldos o las mesas) bajo una ordenanza municipal, cosa que antes era más ambigua.

«Creemos que los ayuntamientos nos van a dar un poco más de lado. Si yo voy con mi autocaravana por una calle ancha y con suficiente espacio, ¿por qué no puedo estacionar como cualquier otro vehículo?», cuestiona José Moreno, presidente de la Asociación Autocaravanista de la Región de Murcia (Acmur), que augura que, pese a ser vehículos que «pagan sus impuestos como el resto», podrían verse sometidos a medidas más duras: «No se dan cuenta de que es turismo tanto nacional como extranjero que entra a las ciudades o pueblos y que, si les ponen las cosas difíciles, no van a dejar su dinero», lamenta.

El ‘boom’ con la pandemia

Lo cierto es que desde la pandemia, el mercado de caravaning ha experimentado un ‘boom’ importante. Las restricciones a la movilidad internacional y la búsqueda de alternativas más seguras, autónomas y flexibles durante ese periodo despertaron un gran interés por las autocaravanas y furgonetas camperizadas tanto en la Región como en toda España y en los países europeos de nuestro entorno, una tendencia que se ha ido manteniendo en años posteriores.

Desde entonces, la matriculación de este tipo de vehículos ha seguido creciendo, consolidándose y ganando protagonismo dentro del sector turístico y de la movilidad. De hecho, la Asociación de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar) ya señaló a principios de año que las matriculaciones de autocaravanas y cámpers aumentaron en la Región en 2025 un 4,80% respecto al año anterior al sumar 131 nuevos vehículos.

La propia DGT explica que el ‘auge’ del ‘caravaning’ en España se ve en los propios datos de vehículos con un 185% de crecimiento en apenas diez años al pasar de 48.000 vehículos en nuestro país en 2015 a los 137.000 en 2026.

Controles más exhaustivos

Otra de las cuestiones que preocupa al sector es la relativa a los plazos de inspección de ITV, los plazos varían según el tipo de vehículo. En el caso de las autocaravanas, los vehículos de hasta cuatro años están exentos de inspección; los que tienen entre cuatro y diez años deben pasarla cada dos años; y los de más de diez años, de manera anual.

Por su parte, las ‘cámpers’ de hasta diez años deberán someterse a la inspección cada año, mientras que los de más de diez años tendrán que revisarse cada seis meses. «Esta actualización busca simplificar la normativa y ayudar a los propietarios a cumplir con la Inspección Técnica de manera adecuada», defiende la DGT.

Mientras tanto, la Asociación de Caravanistas recuerda que la situación es distinta según qué municipio. En el caso de Murcia, «se lucha contra el ‘asentamiento’ de turistas extranjeros que pernoctan y «hacen vida durante meses» en los aparcamientos de los alrededores de los centros comerciales como el Thader o Nueva Condomina.

«Aquí el Ayuntamiento ahora debe regularlo y poner las medidas en marcha para que se cumpla la normativa. Porque nosotros vamos a otro país y, como nos salgamos de la raya, nos multan».

Lo mismo ocurre en Cartagena, donde es habitual ver muchos de estos vehículos en zonas como los exteriores del campo de fútbol del Cartagonova o «en zonas de supermercado» mientras que el Pleno ya aprobó contar con una zona regulada para el estacionamiento de caravanas, señala Moreno.

Nueva señal para localizar las zonas de vaciado de aguas

Otra de las novedades de la instrucción de la Dirección General de Tráfico (DGT) es la incorporación de la señal S-128 al catálogo oficial de señales de circulación como parte de la actualización normativa de este mes de marzo.

La nueva señal servirá para indicar aquellas zonas que cuenten con puntos de vaciado de aguas residuales habilitados para caravanas y autocaravanas; es decir, lugares donde estos vehículos pueden descargar de forma adecuada sus residuos procedentes de los váteres o las cocinas.

Este tipo de equipamiento forma parte de los servicios que se están normalizando para atender al creciente número de autocaravanas en España y mejorar la experiencia del caravaning. La nueva señal ayudará a los conductores a encontrar infraestructuras específicas de servicio de forma más clara y unificada.

Entre los propósitos de Acmur está que en diferentes municipios de la Región de Murcia «al menos se instalen más ‘puntos verdes’ donde se pueda realizar el vaciado de aguas grises y negras, el llenado de agua potable y la conexión eléctrica, y poder cargar agua limpia para no tener que verterla en un árbol o en los alcantarillados, lo que provoca muchas quejas de vecinos y ayuntamientos», señala el representante de la asociación, que aglutina a unos 350 usuarios de la Región y de otras provincias limítrofes, como Alicante, Almería o Albacete.

Una de estas zonas que se van a habilitar en la Región abrirá sus puertas en apenas unos días en Las Torres de Cotillas, donde el Ayuntamiento lleva desde el pasado verano trabajando en la construcción de un área de servicio para autocaravanas en el polígono industrial San Jorge.

En concreto, se va a crear una zona específica con las infraestructuras necesarias para la gestión diaria de este tipo de vehículos, como puntos de toma de agua potable y eliminación de aguas sucias, según explicaron desde el Consistorio.

También contará con puntos de corriente eléctrica, iluminación de tipo LED, zona de picnic y otros servicios.