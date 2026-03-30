El atasco en los juzgados de la Región se cronifica y supera ya los 220.000 casos pendientes

Los órganos judiciales de la Región de Murcia registraron durante 2025 un total de 248.093 asuntos, frente a los 254.375 del año anterior, lo que supone un descenso interanual del 2,5%. En ese mismo periodo resolvieron 233.861 asuntos, un 2,2 % más que en 2024, quedando a trámite al finalizar el ejercicio 221.790, un 7,2% más que al inicio del periodo, indican fuentes judiciales.

Los datos incluidos en el informe sobre la Situación de los órganos judiciales, elaborado por la Sección de Estadística y hecho público este lunes por el Consejo General del Poder Judicial confirman, por tanto, una moderación en la entrada de asuntos y una mejora de la respuesta judicial, aunque insuficiente todavía para contener el crecimiento de la pendencia.

La tasa de resolución en el conjunto de las jurisdicciones quedó en 0,94; la de pendencia, en 0,95; y la de congestión, en 1,95. Estos indicadores reflejan que en 2025 se resolvió casi el mismo número de asuntos que ingresaron y que la carga acumulada siguió aumentando, si bien con comportamientos distintos según cada orden jurisdiccional, concretan las mismas fuentes.

La jurisdicción civil concentró el mayor volumen de entrada, con 101.890 asuntos, lo que representa una media de 1.306,28 por órgano. Se trata, además, del orden que más redujo su entrada respecto al año anterior, con una caída del 12,8%. La media de resolución por órgano alcanzó los 1.209,01 asuntos y la tasa de resolución mejoró un 15,5% respecto a 2024, lo que refleja una evolución favorable de la capacidad de respuesta, por encima del incremento nacional del 13,7%. En total, los órganos civiles resolvieron 94.303 asuntos, un 0,7% más, y cerraron el año con 137.301 pendientes, un 5,4% más. Su tasa de resolución fue de 0,93 y la de pendencia, de 1,46.

La jurisdicción penal fue la única que incrementó su entrada. Durante 2025 ingresaron 125.463 asuntos, con una media de 1.695,45 por órgano, un 8% más que en 2024. También aumentaron los asuntos resueltos, que alcanzaron los 119.960, un 4,1% más, pero la pendencia creció hasta los 58.987 asuntos, un 12,2% más. La tasa de resolución se situó en 0,96.

En la jurisdicción contencioso-administrativa se registraron 6.310 asuntos, con una media anual de 701,11 por órgano, lo que supone un descenso del 0,5% respecto al ejercicio anterior. Los asuntos resueltos fueron 6.329, un 4,8% menos, y los pendientes al final del año ascendieron a 7.193, un 2,9% más. Aun así, fue la única jurisdicción que alcanzó una tasa de resolución de 1,00, es decir, resolvió prácticamente lo mismo que ingresó.

La jurisdicción social ingresó 14.430 asuntos, un 5,1% menos que en 2024, con una media de 1.110 por órgano. Los órganos sociales resolvieron 13.269 asuntos, un 0,3% más, y quedando en trámite 18.309, un 8,2% más que al comienzo del periodo. Su tasa de resolución fue de 0,92 y la de pendencia, de 1,38. Con una media anual de 1.020,69 asuntos resueltos por órgano, la tasa de resolución mejoró un 5,7 % respecto al ejercicio anterior.

Comparativa con el conjunto del país

En comparación con el conjunto del país, la Región de Murcia reprodujo la tendencia general de descenso en el ingreso de asuntos y aumento de la capacidad de resolución. En España, los órganos judiciales recibieron en 2025 un 3,2% menos asuntos que el año anterior y resolvieron un 2% más.

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La litigiosidad nacional se situó en 153,70 asuntos por cada 1.000 habitantes, mientras que la de Murcia alcanzó los 156,33, lo que coloca a la comunidad autónoma entre las siete con una tasa superior a la media estatal.