Del abrigo a las gafas de sol en pocas horas: así será el tiempo este Lunes Santo en la Región de Murcia

El Lunes Santo deja hoy en la Región de Murcia una estampa plenamente primaveral, aunque con esa doble cara tan habitual de finales de marzo: mañana fría, incluso con heladas débiles en algunos puntos del interior, y una tarde más templada y agradable. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a una jornada estable, con predominio de cielos poco nubosos y sin sobresaltos importantes en un día marcado por las procesiones.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy una jornada de cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes medias y altas que, lejos de empañar el día, dejarán amplios ratos de sol en prácticamente toda la comunidad. Un escenario que, en términos generales, favorece el desarrollo de los desfiles procesionales sin sobresaltos.

Eso sí, el día comenzará con temperaturas más bajas que en jornadas anteriores. Las mínimas descienden y dejan un amanecer especialmente frío en el interior, con heladas débiles en el Noroeste y el Altiplano. Municipios como Caravaca de la Cruz podrán rozar los 0 grados, mientras que en Yecla se esperan valores en torno a los 2 grados. Un frío seco y puntual que irá desapareciendo conforme avance la mañana.

Mapa del tiempo previsto para hoy, Lunes Santo, en la Región de Murcia / Aemet

A cambio, las máximas suben y permitirán disfrutar de un ambiente más templado durante las horas centrales. Murcia capital alcanzará los 22 grados, Lorca llegará a los 20, mientras que Cartagena y Caravaca se quedarán en torno a los 17. Esta combinación dejará una notable amplitud térmica entre el día y la noche, típica de la primavera murciana.

El viento soplará flojo a moderado de componente norte, aunque tenderá a perder intensidad y a volverse más variable al final del día, contribuyendo a una sensación más agradable de cara a la tarde y la noche.

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En definitiva, un Lunes Santo de contrastes térmicos pero de estabilidad en el cielo: frío al amanecer, sol protagonista durante el día y condiciones, en líneas generales, favorables para que la Semana Santa siga su curso con normalidad en las calles de la Región.