El sector alimentario regional impulsa más de 2.900 reuniones comerciales en Alimentaria

La Región de Murcia volvió a situarse en el epicentro del negocio de la industria alimentaria nacional e internacional con motivo de la feria Alimentaria de Barcelona, donde la delegación regional, formada por cerca de 70 empresas y entidades, mantuvo más de 2.900 reuniones comerciales a lo largo del certamen.

Este intenso calendario de encuentros consolidó la presencia murciana como una de las más activas del evento y reforzó el papel del sector como motor económico y embajador internacional de la Región.

Durante su visita a la feria, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, destacó además el crecimiento sostenido del sector, cuyas exportaciones alcanzaron los 3.507 millones de euros en 2025, frente a los 3.403 millones del año anterior.

El Gobierno regional, en colaboración con la Cámara de Comercio de Murcia, organizó el estand institucional. / CARM

«Las cifras demuestran que el sector alimentario de la Región de Murcia es competitivo, innovador y capaz de seguir ganando presencia en el exterior», afirmó Rubira, quien subrayó que el crecimiento regional, del 3 por ciento, se situó por encima de la media nacional.

Este comportamiento permitió a la Región consolidarse como la segunda provincia exportadora agroalimentaria de España, siendo además la única comunidad uniprovincial presente en el ‘top 10’ nacional.

El peso del sector es clave en la economía regional, con cerca de 1.300 empresas y más de 27.600 empleos, lo que representa más del 30 por ciento del empleo industrial.

Alimentaria, plataforma para abrir mercados

La feria Alimentaria, que celebró su 50 aniversario, volvió a convertirse en uno de los principales escaparates europeos del sector alimentario, con una destacada presencia de compradores internacionales.

En este contexto, la participación de la Región de Murcia permitió a sus empresas reforzar relaciones comerciales, abrir nuevas vías de negocio y consolidar mercados estratégicos, principalmente en Europa, con países como Francia, Alemania, Italia o Reino Unido, así como avanzar en destinos emergentes como Argelia, México o Suecia.

«Estamos diversificando destinos y generando nuevas oportunidades para nuestras empresas, lo que nos permite crecer con mayor solidez en el exterior», señaló la consejera.

La consejera Sara Rubira junto a varios miembros de la delegación de la Región. / CARM

Un estand regional como punto de encuentro

El Gobierno regional, en colaboración con la Cámara de Comercio de Murcia, organizó el estand institucional dentro del Plan de Promoción Exterior de la Región de Murcia, concebido como un espacio estratégico para la promoción y el negocio.

Ubicado en el pabellón 1, este espacio reunió a empresas, consejos reguladores y asociaciones del sector, e incorporó una zona de degustación activa en la que los visitantes pudieron conocer de primera mano la calidad y versatilidad de los productos murcianos.

El estand se convirtió en uno de los principales focos de actividad de la feria, facilitando el contacto directo entre expositores y compradores y favoreciendo la generación de relaciones comerciales.

Durante la visita institucional, en la que también participaron responsables de la Cámara de Comercio y de Agrupal, se puso de relieve la importancia de seguir reforzando la colaboración entre la Administración y el tejido empresarial para mejorar la competitividad y la internacionalización del sector.

Rubira destacó «la fortaleza del tejido agroalimentario de la Región de Murcia y su capacidad para seguir creciendo y generando oportunidades», así como la necesidad de continuar acompañando a las empresas en su proyección exterior.

La participación regional en Alimentaria tuvo como objetivo fortalecer la imagen de la Región como sinónimo de innovación, seguridad alimentaria y excelencia.

Encuentro de la consejera Sara Rubira (izquierda) con representantes de productos con Denominación de Origen Protegida. / CARM