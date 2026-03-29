La Región de Murcia se reivindica como potencia industrial en el Mediterráneo

La industria murciana existe, pesa y crece, pero no se percibe. Esa fue una de las ideas más repetidas durante la sesión inaugural del Consejo de Industria e Innovación Tecnológica, impulsado en el marco del Foro Económico y Social del Mediterráneo. El encuentro reunió en las instalaciones del diario La Opinión de Murcia a representantes institucionales, académicos y empresariales con un objetivo común: analizar el presente industrial de la Región y proyectar su futuro, otorgándole un papel protagonista como eje vertebrador de innovación, empleo, sostenibilidad y competitividad territorial.

Una toma de contacto enmarcada en el Foro Económico y Social del Mediterráneo, una iniciativa más amplia impulsada por Prensa Ibérica en la que, los días 16, 17 y 18 de junio, en Barcelona, se expondrán los grandes retos del arco mediterráneo y formularán propuestas concretas a medio y largo plazo a tenor de las conclusiones a las que previamente se hayan llegado en los diferentes consejos territoriales.

Presidida por el director de La Opinión de Murcia, José Alberto Pardo, esta primera reunión expuso una realidad industrial que no se ve reflejada por la percepción social. Porque, tal y como afirmó en su intervención Juan María Vázquez, consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, «la Comunidad ya cuenta con cerca de 90.000 trabajadores industriales, y su peso relativo supera la media nacional y los objetivos europeos. Sin embargo, esta realidad no se refleja en la conciencia colectiva».

Un modelo industrial diversificado y consolidado gracias a los sectores agroalimentario, energético y de defensa y aeroespacial, lo que le otorga una «capacidad singular para liderar procesos de transformación en el Mediterráneo, especialmente en ámbitos como la eficiencia productiva y la economía circular», añadió Vázquez.

Esta diversificación industrial a través de la defensa fue secundada por Marisa López Aragón, consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, quien destacó el programa Caetra como instrumento clave para la creación de un ecosistema sólido basado en tecnologías duales, y el cual ha permitido a empresas certificarse para participar en licitaciones internacionales, impulsando la colaboración con el entorno universitario y favoreciendo la integración de centros tecnológicos y administraciones públicas.

«La Región ha logrado en poco tiempo consolidar un entorno competitivo, aunque no partíamos de cero, pero seguimos teniendo por delante retos importantes como la mejora de la transferencia de conocimiento, una formación acompasada a las necesidades industriales, y el aumento de tamaño de las pymes, que actualmente conforman el 95% de las empresas de la Región y que, como la base del tejido productivo, necesitan crecer para competir en un entorno global», explicó Marisa López.

Durante la mesa se hizo también un breve repaso de la evolución histórica del tejido productivo regional a fin de comprender mejor su momento actual, atribuyendo este proceso de transformación a la modernización del sector agroalimentario, la consolidación del polo energético en Cartagena, la aparición de industrias auxiliares y tecnológicas y el desarrollo progresivo de capacidades en I+D.

Agua y energía

Uno de los consensos más claros de la sesión fue la identificación del agua y la energía como los dos grandes condicionantes estructurales del desarrollo industrial en el Mediterráneo, destacando el propio Juan María Vázquez avances significativos en el uso eficiente del agua, el desarrollo de tecnologías de reutilización y la implantación de energías renovables, especialmente la fotovoltaica.

En este sentido, el consejero subrayó que la evolución tecnológica «ha permitido convertir la energía solar en una fuente competitiva, facilitando incluso modelos de autoconsumo industrial, posibilitando a algunas empresas desconectarse prácticamente de la red, lo que evidencia el grado de madurez del ecosistema energético regional».

El reto del talento

El problema del talento emergió como uno de los temas más recurrentes, tomando la palabra un ámbito universitario notablemente representado en el Consejo. Mathieu Kessler, rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, advirtió de la necesidad de adoptar una actitud «permanente de preparación», subrayando que el contexto actual exige anticipación constante y que el principal cuello de botella no es la calidad del talento, sino su cantidad.

Por su parte, la rectora de la UCAM, Josefina García, insistió en la necesidad de anticiparse a las demandas futuras y reforzar la conexión entre universidad y empresa: "La retención del talento depende directamente de las oportunidades que ofrece el entorno productivo. Los estudiantes se quedarán si encuentran oportunidades acordes a su formación".

Y desde la Universidad de Murcia, su vicerrector de Economía, Antonio Calvo, animó a apostar por la formación permanente, y por consiguiente el capital humano, a través de unas microcredenciales que se presentan como una herramienta clave en la adaptación del sistema formativo a las nuevas necesidades productivas.

Un ámbito universitario, además, que reivindicó la importancia de una transferencia de conocimiento que debe alejarse de la unidireccionalidad, donde se han dado avances significativos pero que también cuenta con limitaciones estructurales, especialmente en materia normativa.

El sector privado también se sumó, de la mano de José Masegosa, director de la Oficina de Comunicación y Sostenibilidad del Grupo Hozono Global, a esta reivindiación de la retención del talento, señalando que «si el estilo de vida en Murcia fuera suficiente para retenerlo, no tendríamos ni un solo problema con eso».

Según Masegosa, la presencia conjunta de administración, universidad y empresa en la mesa de debate representa «una oportunidad de oro para poder reflexionar sobre temas vitales», como la formación, la colaboración público-privada, la sostenibilidad y la atracción y retención del talento.

Déficit estructural

A pesar de las fortalezas identificadas durante la reunión, uno de los aspectos más críticos fue el déficit de infraestructuras que pesa sobre el sector industrial.

Pedro Pablo Hernández, presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, denunció la falta de conexión ferroviaria con el Corredor Mediterráneo, «un obstáculo significativo para el desarrollo industrial», mientras que en el ámbito portuario destacó la importancia estratégica del puerto de Cartagena, que pese a ser el cuarto a nivel nacional en cuanto a tráfico total de mercancías, sigue estando "limitado por la falta de ampliaciones, como la prevista en la dársena de Escombreras o la Terminal Polivalente multimodal Barlomar".

El puerto de Cartagena fue presentado como un motor clave para el desarrollo regional, capaz de impulsar la industria energética, logística y productiva de la Región.

Y pese a las carencias, el potencial geoestratégico de nuestro territorio es innegable, gracias a una ubicación en el Mediterráneo que nos permite actuar como nodo logístico entre Europa, África y Asia. Pero para ello, claro, resulta necesario «mejorar las conexiones ferroviarias, ampliar capacidades portuarias y optimizar infraestructuras logísticas», coincidieron los participantes del Consejo.

Gobernanza e innovación

El consenso y la legitimidad se presentan como requisitos indispensables para la puesta en marcha de proyectos que, diseñados con la participación activa de la sociedad civil, acaban repercutiendo de manera positiva sobre la ciudadanía. Una gobernanza cuyo modelo fue puesto en valor por el presidente de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm), Alfonso Hernández, y que se ve reflejado tanto en el Plan Industrial como la Ley de Simplificación Administrativa.

Esta colaboración público-privada también se deja ver en una innovación que debe ser «abierta y compartida», tal y como expresó el gerente de la Fundación Isaac Peral, Patricio Valverde: «El enfoque debe ir más allá de la innovación entendida de forma tradicional, apostando por modelos colaborativos».

Por su parte, el director del Instituto de Fomento (INFO), Joaquín Gómez, introdujo el concepto de prospectiva tecnológica, destacando la velocidad de cambio impulsada por la inteligencia artificial, y advirtiendo que «los ciclos de innovación son cada vez más cortos, por ello las organizaciones deben incorporar mecanismos de anticipación».

En la misma línea, Federico Miralles, director general de Industria, destacó que la nueva industria estará basada en datos y servicios digitales, anticipando la llegada de infraestructuras como centros de datos, aportando además una visión optimista en la que, a pesar de las limitaciones, la Región de Murcia ya supera el 20% de PIB industrial y lidera ámbitos como el autoconsumo energético.

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Esta primera reunión sesión sirvió así para establecer las bases de un proceso que continuará en futuros comités, con un enfoque progresivamente más propositivo y orientado a la acción.