El Pozo Alimentación presentó sus últimas innovaciones en Alimentaria 2026

El Pozo Alimentación participó en una nueva edición de Alimentaria, una de las principales citas internacionales del sector alimentario, que se celebró del 23 al 26 de marzo en Barcelona. La compañía presentó una amplia selección de innovaciones con las que reforzó su compromiso con la evolución del mercado y las nuevas demandas del consumidor.

En esta edición, El Pozo Alimentación puso el foco en una selección de productos que destacaron por su mayor contenido cárnico y aporte de proteínas, la eliminación de aditivos en determinadas referencias y recetas más sencillas y prácticas de cocinar. Estas propuestas están pensadas para responder a los nuevos hábitos de consumo y, en algunos casos, son desarrollos que suponen auténticas innovaciones dentro del mercado. Entre las principales novedades se expuso la gama ElPozo 1954 Premium Gourmet, una de las grandes apuestas de la compañía. Esta línea ha sido reconocida con el sello ‘Sabor del Año’ y con el Premio Promarca a la Innovación, al tratarse del primer producto del mercado elaborado sin aditivos. A esta propuesta se sumó Delicias de Legado Ibérico, una solución premium dentro de la charcutería selecta que también ha recibido el reconocimiento ‘Sabor del Año’. Esta gama, que destaca por su calidad y el sabor de la carne ibérica, se presentó en formatos adaptados a los nuevos momentos de consumo.

Vista panorámica del stand de El Pozo en Alimentaria 2026. / El Pozo

En la categoría de fresco, El Pozo Alimentación mostró las nuevas referencias con un mayor porcentaje cárnico, un perfil nutricional mejorado y máxima practicidad. Entre ellas se encuentran las nuevas hamburguesas de Vacuno (95% carne) e Ibérica (98% carne, incluyendo un 25% de Secreto Ibérico), de la edición especial para la Selección Española de Fútbol, que posicionan la marca en el segmento premium.

La compañía reforzó también sus propuestas para la campaña BBQ con la ampliación de la gama ExtraTiernos con costillas saborizadas, Pancetas Adobadas y Delicias de lomo BBQ. Asimismo, presentó la línea de empanados optimizados para airfryer, donde los San Jacobos y el Corn Dog internacional aseguraron la relevancia en los nuevos hábitos de consumo.

El Pozo Alimentación reafirmó su apuesta por la innovación como uno de los pilares de su estrategia y como un factor clave que sitúa a la marca como la más presente en los hogares españoles por décimo año consecutivo. Las soluciones de alimentación de la compañía combinan calidad, nutrición y conveniencia para adaptarse a las necesidades del consumidor actual y seguir impulsando el crecimiento en las distintas categorías.

De izquierda a derecha, Pablo Olivares, director de Marketing de El Pozo Alimentación; Samantha Vallejo-Nágera, chef; y José Ángel Cerón, director de Comunicación y Relaciones Externas del Grupo Fuertes, en el espacio de podcast ‘Sabores que hablan’. / El Pozo

‘Sabores que hablan’

Con un nuevo diseño y más funcional, el stand de El Pozo Alimentación, ubicado en el pabellón 3, nivel 0, calle C/B, STAND 150, contó con 526 metros cuadrados de superficie. Dispuso de una foodtruck donde se mostró una amplia selección de las soluciones de alimentación y un showroom en el que se desarrollaron diferentes momentos de consumo con degustaciones.

El stand incluyó también el espacio de podcast ‘Sabores que hablan’, una zona por la que pasaron embajadores de la marca y figuras influyentes del entorno digital como los creadores de contenido Lola Crespo, Cristian Sánchez y Nuria Garo, así como Samantha Vallejo-Nágera, embajadora de ElPozo ExtraTiernos. Desde los perfiles de la compañía en redes sociales se pudo seguir todo lo que ocurrió en este set de entrevistas durante esos días.