Alimentaria premia las propuestas más disruptivas en alimentación y bebidas

Snacks de gabazo cervecero, chips de clara de huevo, brócoli germinado o pintura de gamba figuran entre los ganadores de los Premios Innoval 2026. Estos galardones, otorgados en el marco de Alimentaria + Hostelco, reconocen los lanzamientos más avanzados de la industria, referencias que ponen el foco en la reformulación del sabor, la conveniencia, la salud y un enfoque más sostenible en alimentación y bebidas.

La edición 2026 de Alimentaria+Hostelco arrancó este lunes, en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, reuniendo a cerca de 3.300 empresas de la industria alimentaria, el foodservice y el equipamiento hostelero. En este marco, se han entregado los Premios Innoval a las mejores novedades lanzadas entre abril de 2024 (a partir de la última edición del salón) y marzo de 2026, en las categorías de Canal Retail, Horeca, Impulso, Tendencias, Distribuidor y Producto.

En la categoría de Bebidas, los premios Innoval han reconocido a Maison Perrier Chic, de Nestlé Waters, una línea de mocktails sin alcohol elaborados con agua con gas, zumos y extractos botánicos. En Lácteos y derivados, Yosoy, de Liquats Vegetals, ha sido premiada por su nueva familia barista y sus versiones Matcha Avena, Avena 0%, Pistacho Avena y Chai Avena, sin azúcares añadidos, aditivos ni gluten.

En Cárnicos y derivados, Torre de Núñez ha sido reconocida por su Gama Ligero, compuesta por chorizo curado y criollo con 30% menos de grasa, alto contenido proteico y elaboración sin aditivos, gluten ni lactosa. En Helados y Congelados, el premio ha sido para Pizza Snacks de Fripozo, con pequeños bocados inspirados en recetas de pizzería y Churro Bites, mini churros congelados rellenos de Nocilla, de Maheso.

Carretilla, con sus gratinados refrigerados sin conservantes y presentados en bandejas de madera 100% biodegradables, ha sido distinguida en la categoría de Productos frescos y refrigerados no lácteos. El premio a la Proteína alternativa ha recaído en Ouegg, de Patatas Fritas Torres, los primeros chips elaborados únicamente con clara de huevo deshidratada mediante tecnología que conserva su valor nutricional. Pintura de Gamba by Caviaroli ha sido premiada por su emulsión de gamba roja del Mediterráneo que actúa como salsa, aderezo y elemento decorativo con intenso sabor marino.

Germinado de Brócoli 4.0, de Germinats Tugas, ha sido destacada por su innovación en salud como superalimento funcional con sulforafano estabilizado y 50 veces más concentrado que el brócoli maduro. Y por su innovación en sostenibilidad, los Bagazitos, de Impact Foods por transformar el bagazo cervecero en un snack rico en fibra y proteína. Todo un ejemplo de economía circular.

Por su parte, el premio al placer se lo lleva Lingote de Mar, de Eurocaviar por su capacidad de reinterpretar la hueva tradicional con una preparación de mújol envuelto en alga nori y confitado en aceite de oliva. Finalmente, las patatas bañadas en chocolate Xocoxips, de AlfonsoTorres ha recibido el galardón en la categoría de Dulcería innovadora y de conveniencia.

Los ganadores han sido seleccionados entre los más de 300 productos expuestos en la muestra Innoval, el área de Alimentaria Hub que concentra la innovación más avanzada del sector y que, un año más, refuerza el papel de Alimentaria+Hostelco como plataforma de tendencias y palanca para nuevos lanzamientos internacionales.

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Conexión entre la industria y la hostelería del futuro

Alimentaria+Hostelco, organizada por Alimentaria Exhibitions, sociedad de Fira de Barcelona, prevé contar con la participación de alrededor de 3.300 empresas expositoras, que ocuparán 100.000m2 netos y 7 pabellones, la práctica totalidad del recinto Gran Vía de Fira de Barcelona. El certamen, que cumple 50 años, espera recibir a más de 110.000 visitantes profesionales, el 25% internacionales, reafirmando su liderazgo como principal plataforma impulsora de negocios, internacionalización y networking.