La Región duda de que la salida de Montero del Gobierno acerque la "urgente" reforma del sistema de financiación

El Gobierno regional duda de que la salida de María Jesús Montero tras ocho años al frente del Ministerio de Hacienda pueda abrir una nueva etapa de acercamiento y de entendimiento con el Estado que facilite el "diálogo" para abordar de forma "urgente" la reforma del sistema de financiación autonómica. Los nombramientos por parte de Pedro Sánchez del valenciano Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda y del anterior responsable de la cartera de Economía, Carlos Cuerpo, como primer vicepresidente del Gobierno no atisban presagios positivos para el Ejecutivo autonómico de López Miras: "No cambia nada porque el problema no son los nombres de los ministros; el problema es Pedro Sánchez y la situación de bloqueo y parálisis de su Gobierno", lamentaba este viernes el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín.

Eso sí, admiten que el nombramiento de Arcadi podría tener "cierto tinte positivo" porque es un 'viejo conocido' de Marín: ambos, durante 2022 y 2023, defendían entonces como consejeros de Hacienda que sus comunidades -Valencia y Murcia- eran las peores financiadas del conjunto nacional, manteniendo posiciones muy similares en los CPFF. "No cambia nada porque el problema no son los nombres de los ministros; el problema es Pedro Sánchez y la situación de bloqueo y parálisis de su gobierno", lamentó el consejero.

Tras su 'ascenso' a ministro, desde la Región no son del todo optimistas con la idea de que se ponga "inmediatamente" a reformar de forma "urgente" el sistema de financiación autonómica, a pesar de que conoce de primera mano el problema de "infrafinanciación" que sufren tanto la autonomía murciana como la valenciana. "Mucho nos tememos que el nuevo ministro no va a tener el margen de maniobra porque la situación de bloqueo del Gobierno central sigue siendo la misma", asumía Marín.

Marín confía en la sintonía previa con Arcadi España, con quien ya compartió reivindicaciones sobre infrafinanciación

"El presidente Sánchez y su gobierno siguen estando secuestrados y paralizados por su dependencia de sus socios secesionistas, y ya hemos visto que el único objetivo del presidente Sánchez es mantenerse en la Moncloa a cualquier precio", señaló Marín.

En este sentido, Marín anunció que la Región de Murcia volverá a solicitar la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ya que "es el único foro en el que se puede intentar reconducir el proceso de reforma de la financiación porque la propuesta actual, la que planteó la exministra Montero, solo busca contentar a los secesionistas y plegarse a sus intereses".

Luis Alberto Marín y María Jesús Montero, en un anterior Consejo de Política Fiscal y Financiera. / EFE

Punto de no retorno

A nadie se le escapa a estas alturas que las relaciones entre San Esteban y Moncloa en materia económica y de Hacienda eran más que frías: las desavenencias y los choques entre la ya exministra y el consejero han sido constantes por este tema, sobre todo en la última etapa de la actual candidata del PSOE a las elecciones autonómicas de Andalucía al frente del Ministerio.

"Con la ministra Montero era muy difícil llegar a un acuerdo", asumía este viernes Marín. El capítulo más reciente se vivía en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de mediados de enero, cuando Montero presentó su propuesta de nuevo modelo defendiendo que "blindaba el Estado de bienestar" reduciendo diferencias de financiación por habitante. Marín la rechazó "frontalmente" al considerar que mantenía a Murcia entre las peor financiadas: la Región pasaría a ser la tercera peor financiada.

El plantón de las autonomías del PP en 2025 por la condonación de deuda a Cataluña evidenció un conflicto que alcanzó un punto de no retorno

Los órdagos se sucedían y Marín llegaba a advertir entonces a la entonces ministra que la reforma del sistema de financiación no podía convertirse en un "objeto de mercadeo" con tal de que Sánchez contestase a sus socios. La crisis se evidenció un año antes, con el plantón de Marín y del resto de consejeros de las autonomías del PP levantándose de la mesa en plena reunión del CPFF en febrero de 2025 por la condonación de deuda a Cataluña.