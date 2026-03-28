La Cátedra Veolia del Agua reúne en la UCAM a expertos de primer nivel para analizar la problemática de los vertidos

La Cátedra del Agua Veolia de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) ha celebrado la jornada pública denominada ‘Marco jurídico y sostenibilidad en la gestión de vertidos’. Un encuentro con el que Veolia, empresa que presta servicio a más de un millón de personas en la Región de Murcia, refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la correcta gestión del ciclo integral del agua. El director jurídico de Veolia, Fernando Sancho, ha destacado que «en una zona como la Región de Murcia, donde el agua es un recurso especialmente valioso, la sostenibilidad debe estar en el centro de cada decisión. Por eso impulsamos a través de la Cátedra del Agua y en colaboración con la UCAM este tipo de jornadas que promueven el análisis y la divulgación en torno a cuestiones tan relevantes como la gestión de los vertidos y su impacto sobre el medio natural y la salud pública».

Celebración de la jornada pública ‘Marco jurídico y sostenibilidad en la gestión de vertidos’. / Veolia

A través de las distintas ponencias, se ha abordado el tratamiento de los vertidos generados en los procesos de depuración y los riesgos asociados a su entrada en el dominio público, desde un enfoque multidisciplinar. Para ello se ha contado con la participación de expertos del ámbito jurídico, institucional y técnico. El acto se ha abierto con las intervenciones de Fernando Sancho, director jurídico de Veolia Región de Murcia; Víctor Meseguer-Sánchez, coordinador de la Cátedra del Agua Veolia-UCAM e IP del Grupo Gaia; Enrique Ujaldón, secretario general de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor; y Antonio Alcaraz, vicerrector de Extensión Universitaria de la UCAM.

Ámbito judicial

Miguel Pardo Castillo, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha analizado durante la jornada un caso real de vertidos en diversos municipios de Andalucía, en el que la actuación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) cambió la jurisprudencia. La Junta de Andalucía y una serie de ayuntamientos firmaron unos convenios que nunca se cumplieron y que llevaron a la imposición de sanciones por vertidos a los consistorios. En la batalla judicial entre estas administraciones, «la clave fue una declaración de interés de la Junta sobre esas obras, que interpretamos cómo una asunción de competencias completa», según ha destacado el magistrado. Su intervención ha sido moderada por Cesáreo Gil de Pareja, decano de la Facultad de Derecho de la UCAM.

Por parte del Ministerio Público, Javier Escrihuela, Fiscal Delegado de Cooperación Internacional de la Fiscalía de la Región de Murcia, ha centrado su intervención en el ámbito contencioso-administrativo, «un ámbito en el que tenemos un papel fundamental en la reparación de daños ambientales», cómo en el caso de los trabajados realizados para «prevenir, evitar y solicitar la reparación de los daños causados bajo la premisa de quién contamina, paga» en el Mar Menor. La ponencia ha sido introducida por César Giner, director del Máster de Ciencias de la Seguridad y Criminología y Secretario Académico del Grado de Criminología de la UCAM.

Defensa jurídica

La jornada ha continuado con un Diálogo Jurídico que ha moderado Fernando Sancho, en el que Judit Gené, abogada, socia del Despacho Jurídico Cuatrecasas, especialista en Derecho Penal y de Empresas, y profesora asociada de Derecho Penal en la Universidad Pompeu Fabra, ha abordado la defensa jurídica en casos de vertidos a través de un análisis de los puntos del código penal relacionados con el medio ambiente. Desde el punto de vista de los cuerpos de seguridad, José Antonio Fernández, sargento 1º del Seprona, ha repasado el trabajo que realiza este servicio de la Guardia Civil en la protección de la naturaleza y los recursos hídricos, y ha lanzado un mensaje para el futuro: «El uso de la Inteligencia Artificial para el monitoreo de aguas es fundamental, pero debe ir acompañada de políticas públicas». En esta ponencia ha actuado como moderadora Eva Franco, directora de Comunicación y Sostenibilidad de Veolia Región de Murcia y directora de la Cátedra del Agua de Veolia-UCAM.

Análisis de contaminantes

En la recta final, Agustín Lahora, responsable del Departamento de Control de Vertidos de Esamur, ha repasado el papel que juega la empresa pública de depuración de aguas residuales en la gestión de los vertidos, en una intervención que ha estado moderada por Domingo Martínez, director de Operaciones de Veolia Región de Murcia. Lahora ha destacado que «tenemos que cambiar el análisis de los contaminantes, ya que en un futuro no nos podremos basar únicamente en los materiales, sino en la mezcla entre ellos», y ha expuesto las principales líneas del trabajo de Esamur en el conocimiento de la contaminación, reducción hasta límites aceptables e impulso de la economía circular a través de un tratamiento multidisciplinar.

Celebración de la jornada pública ‘Marco jurídico y sostenibilidad en la gestión de vertidos’. / Veolia

La clausura ha corrido a cargo de Juan Antonio Mata, director general de Medio Ambiente del Gobierno Regional; Pedro de los Santos, vicedecano de Ingeniería Civil de la UCAM; y Gonzalo Wandosell, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa de esta universidad.

Con esta jornada, la Cátedra del Agua Veolia-UCAM inicia su actividad como un espacio de referencia para el análisis, la formación y el impulso de soluciones innovadoras en torno a la gestión sostenible del agua.