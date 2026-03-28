En el aire los cerca de 300 auxiliares de conversación de la Región por la falta de acuerdo entre ministerios

Las discrepancias entre los ministerios de Educación y Trabajo sobre la figura de los auxiliares de conversación y si estos deben seguir como becarios o deben ser dados de alta en la Seguridad Social ha generado una gran incertidumbre sobre el futuro de estos profesionales de cara al próximo curso.

Los auxiliares de conversación o lectores, como también se les conocen, son profesionales que apoyan en clase a los profesores de lenguas extranjeras en colegios, institutos y escuelas oficiales de idiomas de la Región de Murcia, al igual que sucede en otras autonomías, a través de la convocatoria que realiza cada curso el Ministerio de Educación. Sin embargo, el nuevo Estatuto del Becario del Ministerio de Trabajo considera que es necesario darlos de alta y cotizar por ellos, algo que no está claro para Educación y que dispararía los costes de contar con esta figura para las comunidades autónomas.

Los centros educativos de la Región de Murcia disponen en estos momentos de 220 auxiliares de conversación de inglés, francés, alemán, italiano y chino, a los que se suman 50 más incorporados por el Gobierno regional con el fin cubrir las necesidades reales que plantean los centros educativos a través de los programas de mejora y profundización de idiomas (enseñanzas bilingüe), según detallan desde la Consejería de Educación murciana.

Con ellos se logra una mejora y refuerzo del aprendizaje del idioma entre los alumnos, que cuentan con una persona nativa en clase junto a su profesor de lengua extranjera como apoyo en conversación.

Multas millonarias a las comunidades

En estos momentos, el Ministerio de Trabajo ha iniciado una serie de inspecciones autonómicas para controlar el estado en el que se encuentran estos profesionales, al considerar que están siendo utilizados como 'falsos becarios'. Esto ha desembocado en multas millonarias a varias comunidades, como es el caso de Andalucía, a la que se sancionó hace unos meses con 5 millones de euros al no tener a los auxiliares de conversación dados de alta en la Seguridad Social, así como la Comunidad Valenciana, donde la sanción se acerca a los 20 millones, ya que a la multa de 15 millones de euros se suman los 3,7 millones que le reclama Trabajo por las cotizaciones de estos profesionales desde abril de 2021, según detalla la Consellería valenciana.

Estos profesionales nativos apoyan en las clases de inglés, francés, alemán, italiano y chino

La situación llevó a la Comunidad Valenciana a anunciar el pasado lunes su salida del programa de auxiliares de conversación "por la falta de coordinación del Gobierno de España", que las expone a multas millonarias sin que exista un acuerdo entre sus propios ministerios.

Las dudas están generando malestar en los centros educativos de la Región de Murcia, quienes temen perder la figura del auxiliar de conversación para el próximo curso, un temor que se ve acrecentado ante el hecho de que el Ministerio de Educación aún no haya sacado la convocatoria de lectores para el próximo curso 2026-2027 -cuando habitualmente se conoce a principios del mes de febrero-, tal y como reconoce el director de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Murcia, Javier García Melenchón.

Fuentes de la Consejería de Educación murciana confirman que a la Región no se la ha multado por este motivo hasta el momento y no tienen una posición en firme sobre si mantendrán a los auxiliares de conversación de lenguas extranjeras para el próximo curso. "Vamos a esperar a que salga la convocatoria del Ministerio de Educación para ver qué requisitos incluye y entonces de decidirá", dicen.