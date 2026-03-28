La Aemet pone en alerta amarilla por vientos y fenómenos costeros a varias zonas de la Región de Murcia para el Domingo de Ramos

Llegan a la Región de Murcia la Semana Santa y las Fiestas de Primavera, y tras unos meses de inestabilidad meteorológica con lluvias recurrentes en el sureste de la península ibérica, las temperaturas suben y el sol aparece para tomar su posición de control habitual.

Sin embargo, para este Domingo de Ramos la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha colocado el aviso amarillo sobre varias zonas de la Región. Concretamente, habrá alertas por viento en la Vega del Segura y en el Altiplano, mientras que en el Campo de Cartagena y Mazarrón será por fenómenos costeros.

En el Altiplano y la Vega del Segura los vientos podrán alcanzar los 70 kilómetros por hora

Según especificó a través de su página web y su perfil de la red social X (antes Twitter), en Yecla y Jumilla los vientos podrán alcanzar los 70 kilómetros por hora. La probabilidad de que tengan lugar estos eventos se sitúa entre el 40 y el 70 %, y el aviso estará activo desde las seis de la mañana hasta las cuatro de la tarde.

Con respecto a la Vega del Segura, llegarán vientos de componente norte que podrán llegar hasta los 70 km/h. De igual manera, la probabilidad se encuentra entre un 40 y un 70 %, y se mantendrá la alerta entre las seis de la mañana y las cuatro de la tarde.

En el caso del Campo de Cartagena y Mazarrón, se hallarán olas de hasta tres metros, impulsadas por vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora —de fuerza 6 o 7, explican—. El aviso estará vigente durante todo el día.

Lluvias

Con respecto a las lluvias, el Domingo de Ramos será seco, de acuerdo con las predicciones. Por lo tanto, las procesiones se podrán celebrar con normalidad. No obstante, la Aemet ha publicado en redes sociales la probabilidad de lluvia a lo largo del territorio nacional para los próximos tres meses.

En el caso de la Región de Murcia, hay un 25 % de posibilidades de que sea un periodo húmedo, un 35 % de que sea acorde con los estándares y un 40 % de que sea seco.

Temperaturas

Asimismo, también han publicado la previsión de las temperaturas para los próximos meses. Según sus datos, se espera una primavera significativamente más cálida de lo habitual.

De forma más específica, comunican que hay entre un 50 y un 60 % de probabilidad de que el trimestre abril-mayo-junio sea más cálido de lo normal, y un 10-20 % de que sea más frío.

Para la Región de Murcia las cifras quedarían de la siguiente forma: 70 % más cálido, 20 % normal y 10 % más frío.

Recomendaciones

Los servicios de Protección Civil recuerdan la importancia de permanecer atentos a los avisos que se dan desde los canales oficiales sobre el estado de la meteorología. Frente a los fuertes vientos, recomiendan asegurar puertas, ventanas y todos aquellos objetos que puedan caer a la vía pública, y alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse. También conviene abstenerse de subir a los andamios sin las adecuadas medidas de protección.

En caso de ir conduciendo, se pide extrema precaución. Especialmente en la salida de túneles, adelantamientos y cruce con vehículos pesados en carreteras de doble sentido. No desviar la mirada de la carretera para evitar posibles obstáculos que puedan caer a causa de los vientos.

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Ante vientos costeros, piden a la ciudadanía alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes. También se pide evitar estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje y, bajo ningún concepto, arriesgar la vida por conseguir imágenes espectaculares del mar embravecido.