Vox en Torre Pacheco explota: Garre deja el partido tras denunciar amenazas y acudir a la Guardia Civil

La salida de José Francisco Garre de Vox no ha sido un gesto improvisado ni meramente político. Detrás de su decisión —adoptada tras el pleno que selló la entrada de su grupo en el Gobierno municipal— hay un relato de presiones, amenazas y una denuncia ya en manos de la Guardia Civil que introduce un elemento de gravedad inédita en la crisis interna del partido en el municipio.

Un adiós meditado tras "quince días brutales"

Garre ha explicado a La Opinión que su desvinculación del partido era una decisión que venía madurando desde hacía tiempo, incluso antes de firmar el acuerdo de gobierno con el PP. Sin embargo, fue tras el pleno cuando dio el paso definitivo: ya en casa, más tranquilo, decidió que no quería "seguir en un partido que funciona as"” y tramitó su baja de inmediato.

El ya exdirigente de Vox describe las dos últimas semanas como especialmente intensas, marcadas por lo que define como "muchas presiones, muchas llamadas y muchos mensajes". Asegura que algunas de estas actuaciones incluyeron "amenazas más o menos veladas", que no solo le afectaron a él, sino también a su entorno más cercano, mencionando contactos dirigidos incluso a su esposa.

Uno de los aspectos más delicados de sus declaraciones es la confirmación de que parte de estos hechos ya han sido denunciados ante la Guardia Civil. Aunque evita dar detalles, Garre deja entrever la gravedad de lo ocurrido.

El concejal reconoce que existen "cosas que a lo mejor son más graves", pero insiste en no profundizar en ellas por prudencia, dado que el asunto está en investigación. "Ya están denunciadas", subraya, añadiendo que habrá que esperar para esclarecer la autoría de los hechos.

Este punto marca un antes y un después en su relato: no se trata solo de discrepancias políticas, sino de comportamientos que, en sus propias palabras, traspasan ciertas líneas rojas. De hecho, enmarca estas situaciones dentro de lo que previamente había calificado como actitudes "cuasi mafiosas".

Presiones desde distintos niveles del partido

Aunque en un primer momento señaló a la dirección nacional, Garre matiza que las presiones no se limitaron a ese ámbito. Según explica, también procedieron de estructuras regionales y de cargos en la Región de Murcia, lo que dibuja un escenario de tensión generalizada dentro del partido. Pese a ello, evita dar nombres concretos y prefiere centrar su discurso en la situación política. Sí deja claro, no obstante, su rechazo frontal a este tipo de comportamientos: asegura que no quiere "relacionarse con este tipo de gente".

Más allá del conflicto interno, Garre sitúa el origen de su decisión en el funcionamiento del partido respecto a la acción municipal. Denuncia que, mientras en otros municipios se facilitaban acuerdos, en Torre Pacheco se les "bloqueaba" sistemáticamente.

Según su versión, la necesidad de desbloquear contratos municipales esenciales —algunos en prórroga o en situación precaria— fue clave para impulsar el acuerdo con el PP. Garre defiende que su prioridad era garantizar estabilidad institucional y poder trabajar por los vecinos.

El alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca junto al concejal José Francisco Garre. / Ayto.Torre Pacheco

El pacto, asegura, surgió de forma natural durante una negociación presupuestaria y responde a la necesidad de "tener un último año de legislatura tranquilo". En este sentido, reivindica la autonomía local frente a decisiones impuestas desde Madrid por dirigentes que, afirma, "ni conocen el pueblo ni a su gente".

Garre también critica la falta de interlocución con la dirección del partido tras la firma del pacto. Asegura que nadie se puso en contacto con él para interesarse por el contenido del acuerdo, algo que contrasta con las numerosas llamadas recibidas en los días previos. "Ni una llamada", resume, evidenciando lo que considera un abandono por parte de la estructura nacional una vez consumado el movimiento político.

Ruptura interna: tres concejales frente a una

La crisis en Vox en Torre Pacheco no es solo personal, sino colectiva. De los cuatro concejales del grupo municipal, tres respaldan el acuerdo de gobierno —incluido el propio Garre—, mientras que una edil se mantiene alineada con las directrices nacionales. Garre señala que esta concejala — Mercedes Meroño— habría seguido la línea marcada desde Madrid. Además, desliza que ya estaba prevista como candidata para las próximas elecciones, lo que, a su juicio, evidencia que el partido "estaba ganando tiempo" mientras intentaba frenar el pacto local.

Nuevo organigrama del equipo de Gobierno en Torre Pacheco. / Ayto.Torre Pacheco

En contraste, Ana Belén Martínez y María José Guillén han apoyado el acuerdo y forman parte del nuevo Ejecutivo municipal, aunque por ahora no han anunciado si seguirán los pasos de Garre y abandonarán la formación.

Críticas al funcionamiento interno de Vox

El ya concejal independiente también extiende sus críticas al funcionamiento general del partido, aludiendo a las recientes salidas y conflictos con figuras nacionales. Habla de "purgas" y de un trato que considera inadecuado hacia dirigentes históricos.

Especialmente duro se muestra con las filtraciones sobre supuestas irregularidades internas, que —según denuncia— se difunden a los medios sin respaldo judicial y posteriormente se desmienten. "Si crees que alguien es un delincuente, vas a los juzgados, no a la prens"”, sostiene en relación al caso del expresidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo.

Un futuro centrado en la gestión local

De cara al futuro, Garre descarta por ahora integrarse en otro proyecto político. Asegura que su prioridad es el trabajo en el Ayuntamiento y la defensa de sus principios, insistiendo en que no está dispuesto a seguir directrices que no comparte. Su objetivo, afirma, es centrarse en "desbloquear el Ayuntamiento" y desarrollar políticas útiles para el municipio, dejando atrás el ruido interno del partido.

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Tras el pacto, el edil José Francisco Garre asume Emergencias, Empresa, Empleo y Nuevas Tecnologías; Ana Belén Martínez se encarga de Política Social y Transparencia; y María José Guillén gestiona Sanidad y Medio Ambiente dentro del nuevo Ejecutivo de Torre Pacheco.