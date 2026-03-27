Vox anuncia su nuevo Comité Ejecutivo Provincial en la Región de Murcia

Tras semanas convulsas en el seno del partido en la Región de Murcia, Vox ha constituido su nuevo Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de la Región de Murcia. La formación ha reaccionado este viernes por la tarde de esta forma al terremoto producido en las últimas horas en Torre Pacheco al conocerse que Partido Popular y Vox habían alcanzado en el municipio un acuerdo para gobernar en coalición lo que queda de legislatura, sin conocimiento del grupo de Abascal, y, horas después, con la salida de José Francisco Garre, denunciando presiones y amenazas.

El objetivo, tal y como ha admitido el presidente provincial, José Manuel Pancorbo, es el de «reforzar la estructura del partido, ampliar su presencia territorial y seguir defendiendo con firmeza los intereses de los murcianos frente a las políticas que perjudican a nuestra tierra» tras la salida del anterior líder de la formación en la Región, José Ángel Antelo.

Con esta renovación, desde Vox Murcia afirman que "dan un paso más en su compromiso de construir una organización sólida, cercana a todos los murcianos y preparada para los retos que afronta la región". El nuevo Comité Ejecutivo Provincial lo forman:

Presidente : José Manuel Pancorbo

: José Manuel Pancorbo Vicepresidente : Alberto Garre

: Alberto Garre Gerencia : José Mariano Orenes

: José Mariano Orenes Responsable Jurídico : Alejandro Gálvez

: Alejandro Gálvez Responsable de Relaciones Institucionales : María Teresa Ortega

: María Teresa Ortega Responsable de Organización Territorial: Antonio José Candel

Pancorbo ha señalado que «este equipo representa la ilusión y la determinación de miles de murcianos que confían en Vox como la única alternativa real y valiente».

«Con el nuevo CEP, Vox Murcia entra en una fase renovada, integradora y ganadora. La ilusión es máxima y el compromiso, total. Murcia ya tiene un proyecto fuerte y decidido», ha añadido.

Por último, Pancorbo ha asegurado que ya trabajan con total compenetración tanto con la Dirección Nacional, así como con todos los cargos orgánicos e institucionales que representan a Murcia tanto en la propia región como a nivel nacional.

La constitución de este nuevo Comité Ejecutivo Provincial es efectiva desde este mismo viernes y marca el inicio de una nueva etapa