Viajes y experiencias | Carlos Moyano: un viajero murciano que enseña a descubrir

Viajar en redes sociales ya no consiste únicamente en encadenar paisajes vistosos o acumular estampas lejanas. Cada vez tienen más peso quienes convierten la experiencia en información útil, reducen la distancia entre el deseo y la posibilidad real de hacer una escapada y ofrecen al público una manera concreta de mirar el mapa. En ese espacio se ha consolidado Carlos Moyano, Carolo Moyo en redes, reconocido ahora por una forma de contar los viajes desde la cercanía, la planificación y la vocación de descubrimiento.

El murciano ha sido reconocido en la categoría de Viajes & Experiencias en la I edición de los Premios Laik, organizados por La Opinión y Prensa Ibérica, que distinguen a perfiles capaces de transformar el ocio y los desplazamientos en contenido cercano y práctico. Su trayectoria responde a esa lógica. Graduado en Pedagogía y Educación Social, combina su labor como orientador psicopedagógico con una presencia digital consolidada, donde reúne a más de 285.000 seguidores en Instagram y mantiene actividad en TikTok y Threads.

Mis proyectos a futuro siguen centrados en enseñar los rincones de la Región de Murcia

Su evolución ha sido progresiva. Comenzó mostrando sus propios viajes, con especial atención a su entorno más cercano —Molina de Segura y la Región de Murcia en general—, hasta ampliar el foco a otros puntos de España y, posteriormente, a destinos internacionales. En su contenido predominan los itinerarios detallados, los presupuestos ajustados y una voluntad clara de democratizar la experiencia viajera. Desde rutas por pueblos de Jaén o Albacete hasta recorridos por Canadá, los Balcanes o el sur de África, su propuesta combina planificación y aventura.

El propio Moyano explica que su perfil nace con la intención de «mostrar la Región de Murcia a los murcianos y resto del mundo», una idea que ha ido expandiendo con el tiempo.

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Tras recoger el premio, agradeció el reconocimiento a quien se lo entregó, la consejera Carmen Conesa, «primera persona que me entrevistó y primera persona que me da un premio», y a quienes han seguido su trayectoria, destacando el apoyo de su entorno personal: «Mi familia, mi novia y mi madre, fan desde el principio». Sobre el futuro, avanzó nuevos proyectos: «Viajar a Australia este verano si Trump nos deja» y «continuar enseñando los rincones de la Región de Murcia».