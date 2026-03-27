Universidad
La UPCT renovará todos sus laboratorios docentes con un plan plurianual
Revisará todos sus equipos de aquí a 2030 con el objetivo de actualizar la formación práctica de sus estudiantes
La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha apostado por una renovación de sus instalaciones y para ello va a desarrollar un plan de renovación de los laboratorios docentes, un proyecto que se llevará a cabo de forma plurianual y que contará con una dotación presupuestaria de 1,6 millones de euros.
El vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad de la Politécnica, Manuel Alcaraz, ha sido el encargado de informar en el Consejo de Gobierno de la UPCT de esta iniciativa que se pone en marcha con la vista puesta en culminarla en el año 2030, para lo cual se llevará a cabo una inversión anual de 400.000 euros.
"Esta iniciativa está enmarcada en uno de nuestros tres ejes estratégicos: ofrecer la formación más relevante, basada en una sólida componente práctica", explica Alcaraz, recordando los objetivos trazados por el rector Mathieu Kessler para su mandato.
En una primera fase, se procederá a un inventariado y revisión de los equipos de los laboratorios en los que estudiantes realizan prácticas docentes.
Además, se promoverá que la actualización de los equipos, que ya ha sido comunicada a los directores de los departamentos docentes, dé lugar a una actualización de los contenidos de las asignaturas, en coherencia con la incorporación de nuevas tecnologías y la alineación con los estándares usando en el tejido empresarial. "Para lograr este objetivo creemos que resulta imprescindible abordar la modernización y renovación progresiva de los equipamientos de los laboratorios docentes", concluye Alcaraz.
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