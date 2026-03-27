Tráfico en Semana Santa en la Región de Murcia: estos serán los días y horas 'críticas' con más coches en la carretera

Hasta 825.000 desplazamientos: la Semana Santa dejará en las carreteras y autovías de la Región de Murcia varios momentos de especial intensidad circulatoria, con miles de vehículos pasando por las mismas vías en el mismo periodo de tiempo a partir de la próxima semana, tal y como se anunció este jueves durante la presentación de la operación especial de tráfico.

El propio delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, explicó que la operación especial se desarrollará en dos fases, coincidiendo con las festividades propias de estas fechas.

La primera fase, desde las 15:00 horas del viernes 27 de marzo hasta las 24:00 horas del domingo 29 de marzo de 2026 (donde se estiman 200.508 desplazamientos en nuestra Región) y la segunda fase, que irá desde las 15:00 horas del miércoles 1 de abril hasta las 24:00 horas del lunes 6 de abril de 2026 se prevén 454.940 desplazamientos.

La pregunta que muchos usuarios, murcianos y visitantes que atravesarán buena parte de la Región (y que este año podrán hacer uso del Arco Noroeste tras su reciente inauguración esta semana), es qué días y qué horas podrán ser las más conflictivas para ir al volante.

Al igual que todos los años, la mayoría de desplazamientos se concentrarán tanto en la salida como en el retorno vacacional, con franjas horarias muy definidas en las que se espera una mayor afluencia de vehículos. Pese a la experiencia previa, la Delegación del Gobierno ha realizado una previsión con los días y horas clave de cara a esta operación especial de Semana Santa en las carreteras:

Viernes 27, sábado 28 y domingo 29

Uno de los primeros momentos clave llegará el viernes 27 de marzo, con una ventana de tráfico intenso entre las 16.00 y las 21.00 horas. Ya al día siguiente, el sábado 28, la franja más delicada se situará entre las 10.00 y las 14.00 horas.

El siguiente gran movimiento se espera el domingo 29 de marzo, cuando la mayor afluencia se concentrará entre las 15.00 y las 21.00 horas, es decir, durante toda la tarde.

Horas más conflictivas (en rojo) durante los tres primeros días de la operación. / L. O.

Los días clave

Ya en plena Semana Santa, el jueves 2 de abril aparece como una de las jornadas más complicadas para circular, con dos tramos de mayor intensidad: de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. El viernes 3 de abril volverá a repetirse un pico importante, aunque solo en horario de mañana, entre las 10.00 y las 14.00 horas.

En la recta final del operativo, el domingo 5 de abril volverá a registrar dos periodos de tráfico intenso, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Por su parte, el lunes 6 de abril, coincidiendo con el regreso, se perfila como otra jornada especialmente sensible, con complicaciones previstas de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 21.00 horas.

Horarios más conflictivos (en rojo) en los principales días de Semana en las carreteras de la Región. / L. O.

En conjunto, el 'calendario horario' diseñado por la Delegación del Gobierno dibuja un patrón claro: las mayores complicaciones se concentrarán en las mañanas de 10.00 a 14.00 horas y, sobre todo, en las tardes de 15.00/16.00 a 21.00 horas, que serán las franjas más problemáticas para viajar por carretera en la Región de Murcia durante esta operación especial.