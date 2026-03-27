Premios Laik
Streamer | Álvaro Storm: un ‘gamer’ que triunfa emitiendo en directo
Desde Murcia, Álvaro Storm ha convertido su pasión por los videojuegos y su espontaneidad en una comunidad fiel
En un ecosistema digital donde el directo se ha consolidado como uno de los lenguajes predominantes de la conversación contemporánea, figuras como Álvaro Storm evidencian hasta qué punto el entretenimiento en tiempo real se ha convertido en un espacio de influencia cotidiana. Su reconocimiento en la I edición de los Premios Laik, organizados por La Opinión y Prensa Ibérica, no solo distingue una trayectoria individual, sino también una forma de comunicar que conecta con audiencias amplias desde la espontaneidad.
Álvaro Storm ha sido premiado en la categoría de streamer, un galardón que pone el foco en quienes han hecho del directo su principal canal de expresión. Natural de Murcia, su recorrido dentro del entorno digital refleja una evolución progresiva: desde sus primeros contenidos en YouTube, centrados en videoblogs y reacciones, hasta su consolidación como creador especializado en el videojuego League of Legends, donde ha encontrado su espacio definitivo con emisiones diarias en la plataforma Twitch.
Muchas veces conseguimos alegrar a aquellos que pasan malos días
Como jugador experimentado, ha construido una identidad reconocible basada en la intensidad: partidas de alto nivel combinadas con momentos de frustración —conocidos en la jerga actual como ‘tilt’— que, lejos de alejar a la audiencia, refuerzan un tono cercano y reconocible. Esa mezcla de habilidad y espontaneidad ha sido clave para fidelizar una comunidad que también sigue sus contenidos en YouTube, TikTok e Instagram.
Uno de los hitos recientes de su carrera ha sido su incorporación a UCAM Stars, el equipo de creadores vinculado a la Universidad Católica de Murcia, donde además participa como co-streamer en competiciones de la liga española. Este paso consolida su posición dentro del ecosistema del gaming nacional.
«Muy competitivo no soy pero bueno yo soy yo», bromeó Storm tras recoger el premio, haciendo alusión a su desempeño en el juego que le ha dado visibilidad, y agradeció el apoyo recibido, tanto a La Opinión como a su familia. En su intervención, subrayó además una dimensión menos visible de su trabajo: la capacidad de acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles, recordando que los creadores «muchas veces conseguimos alegrar a aquellos que pasan malos días o malas rachas».
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