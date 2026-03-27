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Premios Laik

Estos son todos los ganadores de la I edición de los Premios Laik

Diez referentes de diez ámbitos de la creación de contenido fueron reconocidos por su trayectoria y trabajo

Las mejores imágenes de la I edición de los Premios Laik

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Las mejores imágenes de la I edición de los Premios Laik /

Javier Ayala

Javier Ayala

La I edición de los Premios Laik, organizada por el Diario La Opinión de Murcia, anunció ayer sus ganadores en una Sala Black de Odiseo abarrotada por centenares de personas. Estos galardones reconocen a aquellos creadores de contenido que informan, entretienen y transforman nuestro día a día a través de la pantalla.

Las modalidades distinguidas eran las siguientes: Streamer, Humor & entretenimiento, Gastro & Foodie, Viajes y experiencias, Salud, Deportes, Life & Home, Divulgación digital & Impacto social/cultural, Life & Home y Divulgación digital & impacto social/cultural.

Noticias relacionadas y más

Estos han sido los premiados:

Premiados I edición de los Premios Laik

Streamer: ÁlvaroStorm (@alvarostormx)

Humor & entretenimiento: Adrián Romero (@adriianromero_)

Gastro & Foodie: Noel Horcajada (@noelhorcajada)

Viajes y experiencias: Carlos Moyano (@carolomoyo)

Salud: Teresa Olivares (@dra.teresa_olivares)

Deportes: Dylan Ennies (@dylanennis31)

Life & Home: Fátima Cantó (@fatimacanto)

Divulgación digital & Impacto social/cultural: Marian Sánchez (@achoesgratiss)

Life & Home: Juande Gambín (@juandegambinntatto)

Divulgación digital & impacto social/cultural: SPM Marketing (@agenciaspm.es)

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