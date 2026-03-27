Estos son todos los ganadores de la I edición de los Premios Laik

La I edición de los Premios Laik, organizada por el Diario La Opinión de Murcia, anunció ayer sus ganadores en una Sala Black de Odiseo abarrotada por centenares de personas. Estos galardones reconocen a aquellos creadores de contenido que informan, entretienen y transforman nuestro día a día a través de la pantalla.

Las modalidades distinguidas eran las siguientes: Streamer, Humor & entretenimiento, Gastro & Foodie, Viajes y experiencias, Salud, Deportes, Life & Home, Divulgación digital & Impacto social/cultural, Life & Home y Divulgación digital & impacto social/cultural.

Estos han sido los premiados: