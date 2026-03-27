Salud | Teresa Olivares: El difícil arte de la divulgación estética

En tiempos de neorreaccionarismos emergentes la divulgación científica se erige como uno de los heraldos de la democracia. Esta es la labor de la ganadora del premio Laik en la categoría de Salud, la doctora Teresa Olivares Rueda (teresa@clinicaclemente.es): recomendar y aconsejar a sus seguidores en medicina estética y tecnología láser.

Desde hace varios años forma parte del equipo encargado del área de medicina estética de la Clínica Clemente. Su especialidad es el láser fraccional de 1540 nm —la profundidad que alcanza este equipo en la dermis— para el tratamiento de estrías y cicatrices.

De igual manera, el rejuvenecimiento facial está entre sus conocimientos y temas de divulgación. Se trata de una técnica que combina toxina botulínica y rellenos para alcanzar resultados muy naturales y que, según informan a través de la página web de la clínica, son "muy apreciados por los pacientes".

Con respecto a su formación, Olivares Rueda se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia para, posteriormente, especializarse en Pediatría en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Durante su último año, se centró en la dermatología pediátrica en Madrid con el Dr. Antonio Torrelo, profesional de renombre reconocido por su trabajo tanto en España como en el resto del mundo.

"Quiero dedicarle el premio a mis pacientes que son el por qué de mi trabajo"

Asimismo, ha formado parte de varios cursos y congresos de dermatología pediátrica a nivel nacional y forma parte de la Asociación Española de Pediatría. Las técnicas del láser las aprendió en la Universidad Cardenal Herrera-CEU, donde realizó el Máster Universitario en Técnicas Avanzadas de Estética y Láser (único curso de formación estética con acreditación europea).

El premio Laik que organiza La Opinión de Murcia no es su primer reconocimiento; la doctora fue galardonada en Peñíscola en el año 2013 en la Reunión Nacional de Dermatología Privada y Nuevas Tecnologías por la utilización de la técnica Mesopeel —tratamiento para eliminar manchas, acné y otros elementos estéticos— que introdujo en España.

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El premio de Salud reconoce a los creadores de contenido que abordan todo lo relacionado con salud, bienestar, cuidado personal e higiene en el entorno digital. Se valora, principalmente, la divulgación del conocimiento científico, de manera que el grueso de la población pueda acceder a él y mejorar su estilo de vida. En esta línea, favorecer la conciencia social con respecto al cuidado personal constituye otro de los factores a tener en cuenta.