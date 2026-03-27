Gastronomía
El restaurante con estrella Michelin de Yecla desvela su receta de las torrijas de Semana Santa con un truco que las hace irresistibles
El chef Alejandro Ibáñez, alma de Barahonda, apuesta por una elaboración sencilla y un paso decisivo que transforma por completo la textura del postre más tradicional de estas fechas
Sin torrijas no existiría la Semana Santa. Esta máxima, que cualquier murciano lleva grabada a fuego desde la infancia, cobra aún más sentido cuando quien la respalda es uno de los cocineros más reconocidos de la Región de Murcia. Alejandro Ibáñez, chef del restaurante Barahonda, en Yecla (distinguido con una estrella Michelin), tiene muy claro que este dulce de Pascua no necesita grandes artificios para brillar. Solo buenos ingredientes y el tiempo justo.
Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, las cocinas murcianas vuelven a oler a leche caliente, canela y azúcar tostado. Es la señal inequívoca de que se acercan días de procesiones, reuniones familiares y, sobre todo, de las recetas que pasan de generación en generación. Entre todos los dulces típicos de estas fechas (monas de pascua, pestiños, buñuelos) hay uno que no falla en ninguna mesa: la torrija.
Ibáñez, que ha elevado la cocina yeclana a la cima de la gastronomía española, propone una versión que respeta la esencia del postre tradicional, pero introduce un ingrediente que marca la diferencia: el pan brioche. Un pan más esponjoso que el de barra de toda la vida. Absorbe mejor la mezcla láctea y aporta una textura cremosa en el interior que contrasta con el exterior caramelizado.
El resultado es una torrija que no necesita rebozado en huevo ni fritura profunda. Solo la sartén, una nuez de mantequilla y el azúcar justo para conseguir ese acabado dorado y crujiente que hace que nadie se quede con una sola.
La receta de las torrijas del Barahonda (para 12 personas)
Ingredientes
- 1 pan brioche
- 200 g de huevo
- 500 g de leche
- 500 g de nata
- 200 g de azúcar
- Mantequilla (para marcar en la sartén)
- Azúcar (para marcar en la sartén)
Elaboración
Paso 1. Corta el pan brioche en 6 rebanadas generosas y colócalas en una fuente amplia.
Paso 2. Bate el huevo junto con la leche, la nata y el azúcar hasta obtener una mezcla completamente homogénea. Viértela sobre las rebanadas.
Paso 3. Este es el secreto que marca la diferencia: deja empapar las rebanadas un mínimo de tres horas. Cuanto más tiempo, mejor absorción y más cremoso el resultado.
Paso 4. Calienta una sartén a fuego medio. Añade un poco de mantequilla y un poco de azúcar. Cuando empiece a caramelizar, dora las torrijas por ambos lados hasta conseguir una costra dorada y crujiente.
Paso 5. Divide cada rebanada por la mitad para obtener 12 raciones perfectas. Sirve templadas.
Una receta sencilla, honesta y con el sello de quien sabe que en cocina, como en la Semana Santa murciana, lo que perdura es lo que tiene raíces.
Consejo del chef Alejandro Ibáñez
No escatimes en el tiempo de remojo. Tres horas es el mínimo, pero si las dejas toda la noche en la nevera, las torrijas quedan aún más jugosas por dentro.
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