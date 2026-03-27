Emergencias
La Región de Murcia abre la puerta a 50 nuevos bomberos que quieran sumarse al CEIS
El Consorcio activa una convocatoria urgente para reforzar la plantilla con efectivos que se incorporen en comisión de servicios mientras avanza la oferta pública de empleo
Luz verde a que 50 nuevos bomberos puedan sumarse a la plantilla del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) en comisión de servicios. La Comisión Permanente aprobó este jueves el procedimiento urgente para posibilitar la incorporación de medio centenar de efectivos 'extra' en este Consorcio a través de este mecanismo administrativo con el que se puede cubrir puestos de trabajo vacantes de forma urgente, destinando al trabajador que lo pida a otra dependencia dentro o fuera de su administración de origen, pero manteniendo su reserva de plaza.
¿Qué es lo que supone? Que cualquier bombero de otras administraciones que esté interesado podrá solicitar su incorporación a este Cuerpo de la Región de Murcia por un plazo máximo de hasta 2 años: la finalidad es cubrir la necesidad de efectivos mientras se desarrollan las pruebas selectivas de las ofertas de empleo aprobadas, resaltaron este viernes fuentes del Gobierno regional.
La medida entrará en vigor en los próximos días, una vez que se publique en el Boletín Oficial de la Región de Murcia: en la misma se especificará que se trata de una convocatoria abierta, sin plazo, de modo que se mantendrá activa hasta que se cubra la oferta de 50 plazas. Entre los requisitos que deben reunir los aspirantes que deseen adherirse a la comisión de servicio, además de ser bombero, con la titulación correspondiente y disponer del carné de vehículos especiales.
Tras su publicación en el BORM, el llamamiento permanecerá abierto hasta que se cubran todos los puestos
Más facilidades para agilizar la licitación
Por otra parte, la comisión aprobó igualmente un acuerdo cuyo objetivo es agilizar los procedimientos de licitación y contratación de obras y servicios por parte del Consorcio. Para ello, se autorizó una encomienda de gestión del CEIS en la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, para que esta última preste ayuda en la gestión y agilización de contrataciones.
De esta forma, se reforzará la tramitación de los expedientes, especialmente con el apoyo técnico en la preparación de los pliegos de contratación y documentación, la realización de informes jurídicos, elaboración de certificados, gestión de anuncios y publicidad, soporte administrativo a la recepción de ofertas, tramitación y requerimiento de sus y subsanaciones y auxilio a la mesa de contratación. La medida pretende reducir los plazos de todas aquellas tareas que ayuden al Consorcio a agilizar los procedimientos de licitación y contratación.
El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, recordó hace unas semanas que el CEIS tiene puesto en marcha un proceso selectivo para incorporar 36 profesionales, al tiempo que destacaba que el 30 de diciembre del pasado año se publicó una oferta de empleo público con 49 plazas. "Estamos hablando de 85 nuevos profesionales", recalcó entonces.
El objetivo es reforzar la tramitación de los expedientes, especialmente con el apoyo técnico en la preparación de los pliegos de contratación y documentación, la realización de informes jurídicos, gestión de anuncios y publicidad, soporte administrativo a la recepción de ofertas, tramitación y requerimiento de sus y subsanaciones y auxilio a la mesa de contratación. "La medida pretende reducir los plazos de todas aquellas tareas que ayuden al Consorcio a agilizar los procedimientos de licitación y contratación", explican desde Emergencias.
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