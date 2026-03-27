El pulgón ya ha arrasado el 50% de las cosechas afectadas por la plaga en la Región de Murcia

La batalla contra el pulgón no cesa y se ha convertido en un nuevo foco constante de tensión entre comunidades autónomas y el Gobierno central, con el campo como principal damnificado. Mientras la plaga avanza y deja miles de hectáreas afectadas en el arco mediterráneo, el choque político y técnico sobre cómo combatirla sigue sin resolverse. En este contexto, la Región de Murcia eleva el tono y cifra ya en pérdidas muy significativas el impacto de la falta de soluciones eficaces.

La consejera de Agricultura, Sara Rubira, denunció este viernes que la negativa del Ministerio de Agricultura a autorizar de forma excepcional el uso del plaguicida Movento "ha costado ya el 50 por ciento de la cosecha a los agricultores con cultivos afectados por la plaga del pulgón". La responsable autonómica insistió en que la situación es crítica y reclamó nuevamente al Ejecutivo central que permita el uso de esta herramienta fitosanitaria, al menos de manera temporal.

Rubira trasladó esta petición durante la Conferencia Sectorial, donde, según explicó, el asunto ni siquiera fue incluido en el orden del día pese a haber sido solicitado por once comunidades autónomas. "Hemos demandado al Ministerio, una vez más, que autorice de manera excepcional el uso del plaguicida ‘Movento’", subrayó, lamentando que haya tenido que plantearlo en el turno de ruegos y preguntas para que constara en acta.

La consejera defendió que se trata de un producto con un largo historial de uso y sin incidencias destacables. A su juicio, "no se ha producido ninguna crisis de salud pública o del medio ambiente", por lo que considera que no existen "argumentos técnicos ni legales" que justifiquen su veto. En esta línea, acusó al Gobierno central de "dar la espalda, una vez más, a los agricultores", que —según trasladan— no están logrando frenar la plaga con las alternativas autorizadas.

La actual plaga de pulgones afecta a más de 6.000 hectáreas del Campo de Cartagena, la Comunidad Valenciana y el Levante almeriense. / Pixabay

El conflicto se enmarca en un desacuerdo más amplio sobre la interpretación de la normativa europea. El Ministerio mantiene que existen otras materias activas que cumplen con los requisitos legales y recuerda que el principio activo del Movento está prohibido en la Unión Europea. Esta posición, de carácter estructural, cierra la puerta a una solución a corto plazo y remite cualquier cambio a complejos procesos regulatorios a nivel comunitario.

Sin embargo, desde el Ejecutivo murciano se insiste en que otros países europeos sí han optado por autorizaciones excepcionales. "Es lo mismo que se ha solicitado en Portugal, Italia, Francia, Alemania, Grecia y Eslovenia", afirmó Rubira, quien considera que esta disparidad genera un agravio competitivo para los productores españoles.

Además del impacto agronómico, la consejera alertó de las consecuencias económicas y comerciales de esta situación. En paralelo a las exigencias de cláusulas espejo en los acuerdos con terceros países, criticó que dentro de la propia Unión Europea "no estemos jugando todos con las mismas reglas", al permitir condiciones distintas entre Estados miembros.

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Ante la negativa ministerial, la Comunidad Autónoma ha presentado un recurso de alzada con el objetivo de que se reconsidere la decisión. Mientras tanto, el sector agrario advierte de que la plaga sigue avanzando y que las pérdidas continúan aumentando, en un escenario donde el margen de actuación se reduce con cada campaña.