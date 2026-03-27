¡Promoción de Semana Santa! Disfruta de la edición impresa digital de LA OPINIÓN a mitad de precio
Con la suscripción, los lectores podrán obtener la réplica del periódico de papel en cualquier dispositivo, acceder a los contenidos web y a los suplementos
¡50% de descuento en la tarifa trimestral, semestral y anual! Disfrutar de la información más cercana de la Región de Murcia es posible gracias a la edición impresa digital de LA OPINIÓN. Con esta suscripción, los lectores podrán obtener la réplica del periódico de papel en cualquier dispositivo, acceder a todo el contenido web sin limitaciones y también a los suplementos. Y todo ello a mitad de precio.
Con esta promoción por Semana Santa, la tarifa trimestral tiene un coste de 14,50 euros; la semestral de 27,50 euros y la anual de 52,50 euros. Una vez finalizada la oferta y transcurrido el periodo trimestral, semestral o anual contratado, la renovación de la suscripción será a precio de la tarifa vigente. Tienes hasta el 7 de abril para aprovechar la oferta.
Ventajas de la edición digital
Con la réplica digital de LA OPINIÓN los usuarios podrán:
- Acceder a la edición impresa desde cualquier dispositivo.
- Escuchar las noticias donde y cuando quieras.
- Cambiar el tamaño y el tipo de letra.
- Cambiar el formato de lectura y ver la edición en papel o de forma interactiva.
- Traducir el texto hasta en 22 idiomas.
- Comentar y guardar las noticias.
- Votar las noticias.
- Copiar y pegar la información.
- Imprimir páginas o distintos fragmentos de las páginas.
- Compartir los contenidos por enlace, mail o redes sociales.
Y si todavía tienes dudas, en este vídeo te explicamos en un minuto cómo funciona la edición impresa digital:
Preguntas frecuentes
- ¿Qué es la réplica digital y qué ventajas tiene? La réplica digital te permite disfrutar de tu periódico o suplemento de papel tanto en tu ordenador como en tu dispositivo móvil.
- ¿Hace falta registrarse? Para disfrutar de las ventajas de la réplica digital es necesario registrarse y tener una suscripción de la réplica digital activa. De esta forma podrás acceder a tus compras desde distintos dispositivos.
- ¿Qué pasa si ya soy suscriptor de edición impresa? Si eres suscriptor de LA OPINIÓN en edición impresa podrás seguir disfrutando de todo lo mejor como hasta ahora con la ventaja adicional de disfrutar también de tu suscripción a la réplica digital de forma totalmente gratuita y los contenidos web.
- El alivio al tráfico del Arco Noroeste se desvanecerá en apenas cinco años por el aumento de vehículos
- Agreden a una doctora en el centro de salud de Cieza: 'La próxima visita te la haré al cementerio
- Una emblemática confitería murciana abrirá en San Antón tras el vacío que dejó el cierre de Ricardo
- El joven detenido por la muerte de la vecina de Puente Tocinos en un atraco, ante el juez
- Arco del Noroeste: más negro que el asfalto
- Las carreteras de la Región de Murcia se preparan para 825.000 desplazamientos durante las vacaciones de Semana Santa
- El detenido por matar a Carmelina en un atraco en Puente Tocinos, a la cárcel: su novia lo señaló como uno de los autores del asalto mortal
- Solicitan medidas cautelares para el paso de ‘La Burrica’ en Cehegín y que no procesione el próximo Domingo de Ramos