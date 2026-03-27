Premios Laik: la Región abraza el talento de sus creadores de contenido

Durante años, los creadores de contenido fueron observados con una mezcla de fascinación, escepticismo y ligereza, como si su influencia perteneciera a un fenómeno pasajero más que a una transformación profunda de los lenguajes públicos. Pero anoche, en Murcia, esa conversación dio un paso más hacia su normalización. La primera edición de los Premios Laik, celebrada en la Sala Black de Odiseo y organizada por La Opinión y Prensa Ibérica, escenificó por primera vez en la Región de Murcia la entrada definitiva de ese universo en el mapa de los reconocimientos públicos, allí donde una sociedad empieza a decidir qué voces considera ya parte de su presente.

Desde las 19.30 horas, con un flujo constante de invitados atravesando el photocall, la gala comenzó a tomar pulso. Creadores de contenido, representantes institucionales, perfiles empresariales y rostros conocidos de la escena local convivían en una atmósfera distendida, de complicidad casi generacional, donde el lenguaje digital se imponía sin necesidad de traducción. Nombres propios como Miguel Assal, Isabel Castaño (Que Monas mis Hormonas), Jin, el dueño del Hiper Atalayas, o rostros televisivos como Mayka, conocida por su paso en la Isla de las Tentaciones, evidenciaban el alcance y acogida de estos premios, pese a que apenas acaban de nacer.

Media hora después, con la sala a rebosar, el periodista Fran Sáez asumía la conducción de la gala, dando paso a los protagonistas, «aquellos que han convertido el contenido en comunidad y la creatividad en impacto». Pero antes de dar paso a la entrega de premios, José Alberto Pardo, director de La Opinión, situó el sentido de la convocatoria con un discurso que osciló entre la proyección de futuro y la memoria personal. «Damos luz a algo nuevo», dijo, consciente de que la primera edición no busca perfección sino continuidad. «Esto ha de ser solo un punto de partida», añadió, subrayando la vocación de permanencia de unos premios llamados a convertirse en referencia en la Región de Murcia.

El primer bloque de galardones dibujó ya un mapa reconocible del talento digital murciano. La agencia SPM se alzó con el premio a Empresa Creativa, recogiendo el reconocimiento a una forma de entender la comunicación donde estrategia y creatividad se funden. Poco después, el humor cotidiano y cercano de Adrián Romero encontraba su reconocimiento en el premio a Humor & Entretenimiento, confirmando el arraigo de los códigos locales en plataformas globales. En el ámbito del streaming, Álvaro Storm fue reconocido por una propuesta que combina relato personal y comunidad, una de las claves del éxito en el entorno digital actual.

La gala avanzaba alternando perfiles y disciplinas. El tatuador Juande Gambín recogía el premio a Talento Creativo, reflejo de cómo lo artesanal también ha encontrado en lo digital un escaparate internacional. En Viajes & Experiencias, Carlos Moyano imponía una narrativa práctica y aspiracional, mientras que Teresa Olivares, en la categoría de Salud, representaba esa vertiente divulgativa que ha sabido traducir el lenguaje médico a códigos accesibles sin renunciar al rigor.

No faltó la gastronomía, con Noel Horcajada reivindicando una mirada híbrida entre entretenimiento y criterio, ni el deporte, donde Dylan Ennies simbolizó la convivencia entre alto rendimiento y exposición digital. En Life & Home, Fátima Cantó recogía un premio que confirma la consolidación de los contenidos ligados a la vida cotidiana como espacio de influencia real. Cerró el bloque Marian Sánchez, reconocida por su labor en divulgación digital e impacto social, una categoría que, por sí sola, resume la ambición de estos galardones: ir más allá del entretenimiento.

El paréntesis musical llegó con Bicicleta, el proyecto liderado por Aarón Sáez (uno de los fundadores de Varry Brava), que irrumpió en el escenario con una propuesta que rehúye las plataformas convencionales y apuesta por el directo como forma de resistencia creativa.

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Y así concluyó la entrega de galardones de una primera edición que, sin grandilocuencias, cumplió con lo esencial: reunir, visibilizar y legitimar. A partir de ahí, la gala se desplazó a la terraza de Odiseo, donde el cóctel prolongó la conversación en clave más informal. Entre brindis y corrillos, lo que se respiraba era celebración y confirmación: la de un sector que cada vez deja más atrás el escepticismo para ocupar un lugar central en la manera en que se producen, consumen y comparten todo tipo de contenidos digitales.