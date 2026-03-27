El pago de impuestos online a la Agencia Tributaria de la Región se duplica hasta los 56 millones en solo un lustro

Cada vez más murcianos apuestan por pagar sus impuestos online a través de una experiencia más ágil, moderna y al alcance de un click. Hasta 56 millones de euros pagaron el pasado año en impuestos los contribuyentes a la Agencia Tributaria de la Región de Murcia con pagos telemáticos.

En apenas un lustro la cifra recaudada se ha doblado: el número de ciudadanos que hicieron uso de estas herramientas en 2021 para pagar sus impuestos fue de 215.607 y la recaudación fue de 28,4 millones de euros. Mientras que durante el pasado año el número de ciudadanos ascendió hasta los 436.885 hasta alcanzar los 56 millones de euros mencionados. Son cifras que muestran el ‘tirón’ que tiene esta modalidad mucho más cómoda y menos farragosa entre los murcianos que se nota tanto en sus bolsillos como en la forma de gestionarlo.

«Hoy en día contamos con herramientas innovadoras y tecnologías digitales de última generación que nos permiten poner en el centro del servicio público a los ciudadanos y sus necesidades, y en el Gobierno regional tenemos muy claro que ese es el camino para superar el modelo clásico del formulario y la ventanilla», defiende el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín.

La tendencia es imparable y los propios ciudadanos han tomado conciencia de la facilidad que supone ‘interactuar’ con la Administración regional a través del móvil u ordenador para entrar en la sede electrónica de la Comunidad: el 88,6% de los trámites que se presentan ya se hacen a través de una pantalla.

Estas herramientas sirven para superar "el modelo clásico del formulario y ventanilla"

¿Y cuál es la modalidad ‘reina’ que más utilizan los murcianos para realizar estos pagos telemáticos? No hay dudas: Bizum. Sin necesidad de tener que estar poniendo datos personales, números completos de las cuentas bancarias y demás...

Solamente con el número de teléfono asociado a una cuenta para confirmar la operación. Rápido, sencillo y al alcance de la mano: Bizum se ha convertido en mucho más que una forma de enviar dinero entre amigos. Su irrupción en el pago de impuestos confirma las ventajas de un sistema que elimina esperas, simplifica trámites y permite a los ciudadanos cumplir con sus obligaciones en cuestión de segundos.

Tanto es así que se ha cuatriplicado en la Región de Murcia desde el año 2023 en el que la Agencia Tributaria puso en marcha el canal de forma pionera. En concreto, durante su primer año de funcionamiento, el pago de impuestos a través de esta modalidad alcanzó las 9.947 personas, una cifra que durante el ejercicio 2025 pasó a ser de 35.547 personas.

1,4 millones de solicitudes

A lo largo del año 2025, los murcianos presentaron un total de 1.588.318 escritos o solicitudes, de los que 1.408.148 llegaron a través de este canal, que se ha convertido ya en el más utilizado y que forma parte del Plan Estratégico de Administración Electrónica (Paecarm). Desde la Consejería de Luis Alberto Marín recuerdan a La Opinión que, de hecho, durante los últimos cinco años, el número de solicitudes telemáticas se ha multiplicado por seis, pasando de las 233.808 del año 2020 a 1,4 millones durante el pasado ejercicio.

En total, presumen de que el pago telemático de los impuestos en la Región ha experimentado un notable incremento durante los últimos años hasta multiplicarse por dos en apenas cuatro años La Comunidad ha apostado también por ampliar los canales de comunicación y ha puesto a disposición de los ciudadanos aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram y redes sociales como Facebook o Instagram.

Además, también se ha incorporado la inteligencia artificial para la atención a los ciudadanos con herramientas como el sistema de atención multicanal 012 a través de chatbot o el Sistema de Voz Interactiva. El Gobierno regional «siempre ha entendido el proceso de transformación digital de la administración como una oportunidad para mejorar el servicio público poniendo la tecnología al servicio de los ciudadanos», destaca Marín.

"Mejora el servicio público poniendo la tecnología al servicio de los ciudadanos" Luis Alberto Marín — Consejero de Economía y Hacienda

El progresivo aumento de la digitalización en los últimos años ha ido acompañado de manera paralela por un aumento de la ciberseguridad, cuya inversión alcanzó los 60 millones de euros durante el pasado año. Además, cabe recordar que la Comunidad acaba de sacar a licitación un contrato para mejorar los sistemas informáticos y las redes de comunicaciones para los próximos cuatro años que alcanza los 103 millones de euros.

La mejora de la atención telemática se explica también, añade la Consejería, por la puesta en marcha de nuevas formas de atención a la ciudadanía entre las que destaca la Oficina Virtual de Atención al Ciudadano (OVAC), un nuevo canal de atención por videollamada que permite a los ciudadanos realizar determinados trámites como presentación de escritos o entrega de certificados y notificaciones electrónicas.

Durante el pasado ejercicio, la inversión en digitalización alcanzó un récord de 138 millones de euros, cantidad que está convirtiendo a la Región en un referente en digitalización a nivel nacional.

Un momento de la entrega del galardón en Madrid con la presencia del consejero Marín. / CARM

‘Distinción Audaz’ a la más innovadora y transparente

La Agencia Tributaria de la Región de Murcia recibió hace unos días la ‘Distinción Audaz’ a la transparencia autonómica, un galardón que reconoce el esfuerzo innovador y el impulso a la transparencia de las administraciones públicas en España. El proyecto regional fue seleccionado como el mejor entre más de una treintena de candidaturas pertenecientes a 13 comunidades autónomas y fue el propio consejero el que recogió en Madrid el galardón durante la gala de la segunda edición de estos premios, una iniciativa de la Red Académica de Gobierno Abierto en colaboración con la UNED y la editorial Aranzadi La Ley.

Más allá del mundo digital

La Agencia Tributaria de la Región de Murcia atendió a un total de 285.708 ciudadanos de manera presencial durante el pasado año, a los que hay que sumar los 182.029 usuarios atendidos a través del servicio telefónico.

«Las casi 80.000 encuestas de satisfacción realizadas entre todos estos usuarios reflejaron que el 97,5 por ciento de todos estos ciudadanos consideraban la atención recibida por la Agencia Tributaria como buena o muy buena», señaló la secretaria general de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Sonia Carrillo.