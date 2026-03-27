Los MIR representan ya el 18% de la plantilla total de médicos del Servicio Murciano de Salud

El aumento de los médicos en formación resulta fundamental para hacer frente a la necesidad de especialistas y la jubilación masiva de facultativos que se espera para estos próximos años. Desde el Ministerio de Sanidad se sigue una tendencia al alza en las plazas que se ofertan cada año de formación sanitaria especializada y que llevan a que en estos momentos haya en la Región de Murcia un total de 1.180 médicos internos residentes (MIR) formándose en una especialidad para salir al mercado laboral.

Esta cifra llega a representar hasta el 18% de la plantilla total de médicos que hay actualmente en el Servicio Murciano de Salud (SMS), ya que el cómputo que maneja la Consejería es de 6.529 profesionales de la Medicina ejerciendo en la sanidad pública, lo que también implica la necesidad de contar con una potente red de docencia que pueda soportar este volumen de residentes.

La Fundación de Estudios Vicente Matas del Sindicato Médico de Granada acaba de publicar el informe 'Facultativos residentes en España', un trabajo con cifras actualizadas a febrero de 2026 en el que se pone el acento en la previsión de que en los próximos meses el sistema sanitario sacará al mercado a 8.026 médicos especialistas, de los que 261 corresponden a la Región de Murcia, para los que exigen un programa de fidelización y contratos atractivos para intentar retenerlos.

Esta bolsa de 261 facultativos está formada por los 206 residentes de cuarto año (R4) que terminan este 2026 en la comunidad y los 55 residentes de las especialidades de cinco años (R5) que también finalizan en unos meses y entre las que se encuentran todas las especialidades de cirugía, Medicina Interna, Medicina Intensiva, Urología, Cardiología, Oncología Médica, Psiquiatría y Psiquiatría Infantil.

El estudio del Sindicato Médico Andaluz señala que de los 1.180 MIR que se forman en estos momentos en la Región de Murcia, 296 son de primer año (R1); 290 de segundo (R2); 277 de tercero (R3); 262 de cuarto año de residencia (R4); y 55 de quinto (R5). Estos representan el 3,3% de los 38.536 facultativos residentes que en febrero de este ejercicio 2026 había a nivel nacional.

Por comunidades, destacan como territorios con más residentes: Madrid (6.364); Andalucía (5.919); y Cataluña (5.581).

Medicina de Familia y Pediatría, a la cabeza

Entre las especialidades que se ofertan en la Región de Murcia destacan Medicina de Familia (con 383 residentes); Pediatría (61); Anestesiología y Reanimación (57); Medicina Interna (53); y Cirugía Ortopédica y Traumatología (47), entre otras.

El trabajo sobre residentes también alerta de que pese al esfuerzo personal del facultativo y del esfuerzo económico de la sociedad para formarlo, "es preocupante el creciente número de especialistas españoles que están saliendo de nuestras fronteras buscando un puesto de trabajo digno". Solo en 2024, la Organización Médica Colegial (OMC) expidió 5.595 certificados de idoneidad a 3.583 médicos para salir al extranjero, un 11,6% más que el año anterior.

Desde el Sindicato Médico de Murcia (CESM), Dani Nova explica que es necesario que se ofrezcan contratos estables de al menos 2-3 años a los nuevos profesionales, ya que estos facultativos "van buscando la conciliación y la estabilidad y tienen muy claro que, a diferencia de generaciones anteriores, no van a dedicar su vida a la medicina solo por vocación".

Nova recuerda que cuesta mucho formar a un médico y que "desde que lo metes al horno y hasta que lo sacas pueden pasar entre 11 y 12 años", por lo que considera necesario que haya más planificación en la gestión de las necesidades de profesionales a futuro.