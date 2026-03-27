Life & Home | Juande Gambín: El pintor de pieles que exporta Murcia al mundo

El arte se puede dar en todo tipo de soportes: una pared de una caverna, una página ilustrada de los semanarios de hace varios siglos, un lienzo, las pantallas de los dispositivos electrónicos o incluso la piel de una persona. Tal es el caso de Juan de Dios Gambín Vicente, más conocido como Juande Gambín (@juandegambinntatto), el tatuador de los famosos.

Gambín ha tatuado a numerosos rostros conocidos, entre ellos a un gran número de futbolistas, como el brasileño Adriano y el portugués Pepe, que estuvo durante diez años en el Real Madrid. Desde su nacimiento en 1990 en Molina de Segura, se ha relacionado con el mundo del arte: desde los dibujos en clase durante la infancia hasta los grafitis durante su adolescencia.

Deja claro en su página web que siempre le apasionó el dibujo en cualquier sitio. Fue en 2010 cuando se hizo con su primera máquina de tatuar, que utilizó sobre la piel de sus amigos y conocidos. El resultado fue una demanda tan importante que acabó abriendo su primer estudio de tatuajes, "Perla Negra Tattoo", en el año 2013.

"A todos los que vienen de fuera a tatuarse vamos a enseñarles lo que es la Región"

Su especialidad es el realismo y los retratos. En este sentido, el artista destaca haber participado en varios concursos en los que se hizo con el primer lugar en la categoría de "mejor tatuaje realista" en más de una ocasión. Más allá del fútbol, otras grandes estrellas como Dwayne Johnson (The Rock) o Mike Tyson han demostrado su impresión a través de las redes sociales al ver las representaciones de sus rostros que hace Gambín. De igual manera, el tatuador ofrece varios seminarios de instrucción sobre el uso de sus técnicas para el realismo.

En Instagram cuenta con más de 160.000 seguidores y funciona como una galería de arte donde recoge todos sus trabajos. Además, suele mostrar a las personas de renombre para las que realiza obras; por ejemplo, tiene fijados en su perfil retratos con el futbolista colombiano James Rodríguez y el reguetonero Nicky Jam.

Por otro lado, se deja ver su compromiso con las causas sociales de la Región de Murcia, como por ejemplo cuando ofreció tatuajes solidarios ininterrumpidos de temática marina para recaudar fondos destinados a la recuperación del Mar Menor.

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Esta categoría busca reconocer a los creadores y creadoras que destacan por su creatividad, técnica y capacidad artística en el entorno digital. Se premia a Gambín por su relevancia internacional y por su arte realista.