Life & Home | Fátima Cantó: Promoviendo el estilo moderno desde 2015

Una de las características que más se valoran en redes sociales y que mejor funciona de cara a ganar peso con los algoritmos es la cercanía, porque genera interacción y usuarios fieles. Fátima Cantó (@fatimacanto) es uno de los mejores ejemplos que tenemos de esto en la Región de Murcia.

Poco se puede destacar de una figura tan consolidada en el mundo digital: lleva desde 2012 trabajando en su canal de YouTube y en Instagram. Actualmente, cuenta con cerca de 350.000 seguidores en la segunda y con más de 130.000 suscriptores en la primera. Su contenido se centra en su vida familiar, principalmente con sus dos hijos (gemelos), que alegran el día a más de uno.

Cantó, nacida en 1990, se graduó en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Católica San Antonio de Murcia. A pesar de haber nacido en la capital del territorio al sureste de España, Fátima ha desarrollado una importante parte de su carrera profesional y de su vida familiar en la Comunidad Valenciana. Concretamente, en Elche, ciudad a la que tiene mucho cariño.

"Antes era más bonito crear contenido; se ha perdido un poco la naturalidad"

Más allá de su vida, esta conocida creadora destaca por sus consejos y recomendaciones relacionados con el mundo del hogar y la decoración. Hace su día a día, en los ámbitos tanto personal como profesional, en una espectacular casa unifamiliar que sobresale por su diseño industrial y moderno —con un importante uso del hormigón y del cristal—.

Si bien es habitual ver las polémicas, conocidas como "cancelaciones" o "funas", en internet, Cantó ha sabido fomentar una comunidad tremendamente fiel que sigue creciendo. Al mismo tiempo, ha sido capaz de mantener un contenido blanco, familiar y accesible para todos, sin entrar en las típicas y cíclicas guerrillas del mundo de los influencers.

Sus fans destacan la evolución orgánica de su contenido. De acuerdo con la madurez de sus "pollitos", sus canales han madurado. En otras palabras, han experimentado una evolución desde su maternidad temprana hasta temas más amplios como la belleza, el interior del hogar, compras de productos de calidad de vida y, en general, todo aquello que tenga que ver con una mejoría en la vida particular.

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El premio Life and Home de los Laik organizados por La Opinión de Murcia reconoce a los creadores que inspiran a través del estilo, el diseño, interiorismo, decoración, organización y tendencias del hogar. Asimismo, se tiene en cuenta la perspectiva creativa, estética y cercana que imprime, por ejemplo, Fátima Cantó a su trabajo en las redes sociales.