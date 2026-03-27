La IA revoluciona la gestión diaria de autónomos y pymes de la mano de STEL Order

El futuro del software empresarial ya está aquí. En muchos pequeños negocios, una parte importante de la jornada laboral se destina a acciones repetitivas dentro del programa de gestión: introducir datos, comprobar información, emitir documentos, hacer seguimientos o consultar la agenda. Una gestión diaria para la cual ahora, autónomos y pymes, cuentan con un aliado que se basa en la IA para hacerles la vida un poco más fácil.

Porque en los últimos años, la inteligencia artificial ha dejado de centrarse exclusivamente en la simple generación de textos o en responder preguntas de todos aquellos que se relacionaban con ella desde la máxima curiosidad, para tomar una forma mucho más práctica. Simplificar trabajo y eliminar parte de esa carga operativa a la que se ven obligados los pequeños negocios está ahora al alcance de la mano de todos, gracias en parte al trabajo de empresas tecnológicas como STEL Order, con sello murciano, que ayer dio un paso más con el lanzamiento de STEL Assistant, un software revolucionario que se basa en aplicar la inteligencia artificial a acciones concretas del día a día empresarial, con el fin de agilizar procesos y reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas.

Jesús Mora y Alberto Abad, CEO de STEL Order / A. M.

El lugar elegido para su ‘presentación en sociedad’ fue La Casa de la Luz, en Murcia, donde se dieron cita empresarios, profesionales y personas interesadas en tecnología y digitalización, quienes pudieron conocer de primera mano cómo estas herramientas pueden transformar la forma de gestionar un negocio.

Una nueva tecnología que permite interactuar con el propio software mediante texto o voz, de forma conversacional, yendo más allá e interpretando instrucciones para convertirlas en acciones reales dentro de la plataforma.

«Lo más interesante de esta tecnología es que cada negocio puede adaptarla a su forma de trabajar y pedir acciones concretas según sus necesidades reales», explica Jesús Mora, CEO de STEL Order.

Y es que la tendencia es cada vez más clara en el software empresarial: herramientas más accesibles, más conversacionales y centradas en ejecutar acciones, no solo en ofrecer información.

Que gestionar un negocio sea tan fácil como pedirlo en voz alta

Porque el principal valor añadido y seña de identidad de STEL Assistant es, precisamente, que sus usuarios ya no necesitan aprender a utilizar múltiples funciones o menús. Basta con explicar lo que quieren hacer y el sistema se encarga del resto.

«Nuestro objetivo es que gestionar un negocio sea tan fácil como conversar con un asistente. Muchos siguen viendo la inteligencia artificial como algo complejo o reservado a grandes empresas, pero la idea de STEL Assistant es justamente la contraria: hacer más sencillo y natural el uso del software de gestión», afirma Alberto Abad, CEO de la compañía.

Para autónomos y pequeñas empresas, el valor de esta tecnología no está tanto en la novedad como en su impacto real sobre la operativa diaria: menos tareas manuales, más agilidad y una gestión más simple.

«Vende más. Gestiona menos»

Entre las últimas funcionalidades de STEL Order destaca STEL POS, un software TPV para hostelería cuyo valor añadido con respecto a los terminales de puntos de venta tradicionales es que «va a permitir trabajar en movilidad, recogiendo tickets y elaborando los pedidos de los clientes desde cualquier lugar dentro del comercio», añade Jesús Mora.

Entre sus últimas funcionalidades destaca STEL POS, un software TPV para hostelería. / A. M.

Un TPV pensado para «hacer crecer tu tienda», capaz de ofrecer una venta rápida e intuitiva, crear informes en tiempo real y de llevar la seguridad y el control de las cajas, además de fácil de instalar y configurar, con gestión multimedia y control de stock automático.

«Para quien aún tenga dudas en implementar la inteligencia artificial en su día a día le animaría a que probase STEL Assistant; vería como en cuestión de segundos puede solventar esas dudas o simples tareas diarias que van surgiendo en el trabajo», explica Alberto Abad.

Porque una cosa es segura: la inteligencia artificial está empezando a a ocupar un lugar concreto en la pequeña empresa, no como una promesa a futuro, sino como una solución útil para resolver necesidades del presente. Y desde STEL Order siempre han tenido claro, tal y como su propio nombre indica, que siguen trabajando e innovando en cada una de sus funcionalidades para poner al alcance de todo el mundo «tecnología más inteligente para una vida más fácil».