Humor & entretenimiento | Adrián Romero: humor cotidiano que conquista las redes

En el mundo digital, donde la inmediatez y la identificación con lo cotidiano marcan la diferencia, el humor ha encontrado en las redes sociales un territorio fértil para consolidarse. En ese contexto, el cartagenero Adrián Romero fue reconocido en la I edición de los Premios Laik, situando en primer plano una forma de entretenimiento apoyada en la cercanía y en la parodia de situaciones que todos vemos o vivimos a diario.

Romero, conocido en redes como @adriianromero_, ha sido distinguido en la categoría de Humor & Entretenimiento, un galardón que subraya la capacidad de ciertos creadores para conectar con audiencias amplias a través de formatos ágiles y reconocibles. Natural de Cartagena, su trayectoria está marcada por una evolución sostenida desde sus primeros sketches en TikTok —su principal plataforma— hasta la consolidación de una comunidad que se extiende a Instagram, con más de 737.000 seguidores, y a YouTube, donde supera los 2,49 millones de suscriptores.

Empecé en cuarentena, estando en bachiller, sin otra cosa mejor que hacer

Su propuesta se articula en torno a la exageración de situaciones comunes, etiquetadas con frecuencia como «basado en hechos reales», y en la construcción de un universo propio en el que caben escenas de clase, dinámicas familiares o anécdotas de barrio. La presencia recurrente de su madre o su abuelo, así como la apelación directa a su audiencia —los llamados «Huertadores»—, refuerzan una identidad reconocible que pivota sobre la figura del «chico corriente». Él mismo se define como «tu amigo y vecino», una idea que sintetiza el núcleo de su discurso.

Ese enfoque, sostenido en la espontaneidad y en un ritmo cómico preciso, ha sido clave para diferenciarse en un entorno saturado de propuestas. Lejos de apostar por producciones complejas, Romero ha mantenido un estilo directo, centrado en el personaje y en la situación, donde el humor surge de lo reconocible.

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Tras recoger el premio, el creador recordó sus inicios durante la cuarentena, cuando cursaba bachillerato y comenzó a publicar contenido «sin otra cosa mejor que hacer». Dedicó el reconocimiento a su familia, presente en el acto, con una referencia humorística que desató las carcajadas del público: «Han venido todos, parecemos los Gipsy Kings», y tuvo palabras para el resto de nominados, a quienes felicitó también por su labor.