Hacienda confirma una deducción de hasta 150 euros en la declaración de la Renta por ir al gimnasio en Murcia

¿Quién te iba a decir que el gran sacrificio de abandonar la cómoda cama para ir a entrenar al gimnasio iba a tener una recompensa económica? La campaña de la Renta arranca el próximo 8 de abril y muchos murcianos desconocen que pueden recuperar parte del dinero que gastan en cuidar su salud. La Región de Murcia cuenta con una deducción fiscal que premia a quienes practican deporte, ya sea en el gimnasio, con un entrenador personal o en clases de pilates y yoga.

¿De cuánto dinero hablamos?

La deducción autonómica del IRPF en Murcia permite recuperar el 30% de los gastos destinados a la práctica deportiva, con un tope de 150 euros al año. Es decir, si un murciano gasta 500 euros anuales en su cuota de gimnasio, podría deducirse hasta esos 150 euros en su declaración.

Pero hay un colectivo que sale especialmente beneficiado: los mayores de 65 años pueden acceder a una deducción de hasta el 100% de esos gastos, dentro del mismo límite anual.

Una medida con impacto real en la salud pública

Detrás de esta ventaja fiscal hay un objetivo claro: que más personas se muevan. Y es que los datos reflejan que todavía queda mucho camino por recorrer: alrededor del 37% de los españoles reconoce no practicar ningún deporte.

Alberto García, director general de Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (FNEID), subraya la importancia de este tipo de incentivos: "Cada vez más comunidades autónomas están entendiendo que incentivar fiscalmente la práctica deportiva es una inversión en salud pública. Estas deducciones ayudan a reducir la barrera económica de acceso al ejercicio y favorecen que más personas incorporen hábitos saludables en su día a día. Además, la actividad física no solo mejora la salud física, sino también la salud mental, y tiene un impacto directo en la sostenibilidad del sistema sanitario".

¿Cómo aplicarla en tu declaración?

Para beneficiarte de esta deducción, deberás conservar las facturas o justificantes de pago de tu gimnasio, academia de pilates, yoga u otras actividades físicas realizadas durante 2025. La deducción se aplica en el tramo autonómico del IRPF, por lo que aparecerá en el borrador de tu declaración vinculada a la Región de Murcia.

Una razón más para no dejar la declaración para el último momento… ni el gimnasio para mañana.

Aviso a los contribuyentes con ingresos entre 15.876 y 20.000 euros

La Región de Murcia se sitúa a la cabeza del país en cuanto a trabajadores que más se beneficiarán de la nueva deducción fiscal aprobada por el Gobierno. Junto a Canarias y Extremadura, Murcia lidera el ranking de territorios con mayor porcentaje de asalariados que podrán desgravar en su declaración de la Renta por acudir al gimnasio u otras actividades deportivas.

La medida está directamente ligada a la última subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha quedado fijado en 1.221 euros mensuales en catorce pagas. La deducción en el IRPF se aplica precisamente a los trabajadores que se encuentran en esa franja salarial, lo que explica por qué algunas regiones salen más beneficiadas que otras.

Gestha, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, apunta directamente a los bajos salarios medios de la Región, así como a la elevada presencia de contratos a tiempo parcial y de duración determinada como factores que sitúan a Murcia entre los territorios con más trabajadores susceptibles de acogerse a esta ventaja fiscal.