Gastro & Foodie | Noel Horcajada: comer, opinar y triunfar ante la cámara

En las redes sociales, la gastronomía hace tiempo que dejó de ser solo una cuestión de recetas o fotografías cuidadas para convertirse también en relato, opinión y entretenimiento. En ese cruce entre paladar y pantalla, Noel Horcajada se ha erigido como una voz reconocible, capaz de traducir una experiencia culinaria al lenguaje directo y cotidiano con el que se mueve buena parte del público joven.

Horcajada ha sido premiado en la categoría de Gastro & Foodie de los Premios Laik , organizados por La Opinión y Prensa Ibérica, un ámbito que distingue a creadores capaces de poner en valor la cocina y la cultura gastronómica a través de contenidos accesibles y reconocibles. En su caso, el recorrido responde a una dedicación sostenida durante más de seis años, en los que ha consolidado una presencia notable en TikTok e Instagram gracias a un estilo basado en la naturalidad, el humor y una valoración directa de lo que prueba.

Los creadores de contenido son muy necesarios muchas veces

Su propuesta se caracteriza por una amplitud de registros que abarca desde restaurantes de alta gama hasta menús universitarios, comida rápida o productos de supermercado. Esa diversidad, unida a una narrativa ágil, ha favorecido que sus vídeos se conviertan en piezas virales, especialmente cuando compara establecimientos o descubre propuestas llamativas por su relación calidad-precio.Durante la recogida del galardón, Horcajada quiso agradecer el apoyo recibido, recordando su vinculación con la Región de Murcia, donde ha vivido durante trece años —en Cartagena—, y destacando el papel de los creadores de contenido, «muy necesarios en muchas ocasiones, y de su entorno cercano: «Gracias a mi pareja, la otra mitad de este proyecto, porque es quien me graba y quien hace que los vídeos sean así, y a mi mejor amigo, la persona que menos me ha apoyado siempre, pero que me mantiene los pies en el suelo». En un tono distendido, también dejó espacio para el humor: «Espero que luego haya buen catering», bromeó.

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Al ser preguntado por el presentador, Fran Saez, por una elección gastronómica simbólica: cocido madriñeo o michirones —haciendo referencia a sus raíces— optó por el primero que, según apuntó, incluso lleva tatuado, aunque sin dejar de reivindicar su aprecio por la cocina murciana.