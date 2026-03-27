Divulgación digital & impacto social/cultural | SPM Marketing: Un futuro brillante a partir de un presente sólido

La Región de Murcia hace años que trabaja por convertirse en un referente en cuanto a hogar para empresas, tanto grandes como startups que buscan hacerse un hueco a través de la innovación. Un claro ejemplo es SPM Marketing Híbrido, que desde finales del pasado año 2025 tiene sede en Murcia —la primera vez que salen de Lorca—.

Asimismo, señalan que este hecho supone el inicio de un "ambicioso" programa de expansión nacional que se desarrollará hasta 2027. La compañía fue fundada por Juanfran Guevara y Pedro Camacho hace ocho años y surgió con una visión clara: fusionar creatividad, estrategia y tecnología bajo un modelo propio que denominaron "marketing híbrido". Tras años de crecimiento, se han convertido en una de las agencias de referencia en el mundo de la comunicación institucional de la Región de Murcia.

Esta técnica consiste en la fusión del trabajo offline y el online. Es decir, se unifica la comunicación de toda la vida con el ecosistema digital: desde la organización de eventos, relaciones públicas y publicidad hasta el desarrollo web, el manejo de redes sociales y el posicionamiento SEO y SEM.

"Son todos los miembros del equipo los que hacen grande a nuestra agencia"

La puesta en marcha de nuevas sedes a lo largo del territorio nacional busca ahondar en la cercanía con el cliente. Además, responde a un aumento de usuarios en el área metropolitana y en todo el país. La entidad pretende, con su llegada a la capital de la Región, estar mejor conectada.

SPM se define como una agrupación que "huye de la improvisación y destaca por basar su trabajo en metodologías de análisis, planificación y medición para asegurar que la comunicación genere un impacto medible". Además de los planes de comunicación institucional, el desarrollo web, las redes sociales y los eventos, impulsan nuevas líneas de negocio orientadas a la digitalización, la automatización y la inteligencia artificial.

Esta sociedad acoge ya a 40 profesionales distribuidos por toda la geografía española. Se trata de tres veces el tamaño de la plantilla de un año atrás. Para asegurar la calidad de su trabajo, el pasado diciembre informaron del desarrollo del programa interno "SPM Talent Match"; una iniciativa para "formar y potenciar el liderazgo creativo y evaluar el rendimiento, combinando el empuje de los perfiles jóvenes con una cultura empresarial ágil e innovadora".

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