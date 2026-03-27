Divulgación digital & impacto social/cultural | Marian Sánchez: De ser cabo en el ejército a la lucha diaria

Nunca se le dice "no" a lo gratis y por eso la creadora de contenido de Cartagena, Marian Sánchez, tiene casi un millón y medio de seguidores en Instagram, así como una fiel comunidad en TikTok. Además, resulta reseñable su gran nombre de usuario: @achoesgratis; más claro, imposible.

Su trayectoria es una de las más curiosas y llamativas en el mundo de los influencers. Antes de dedicarse a la creación de vídeos en internet, sirvió para el Ejército durante 22 años, en los que alcanzó el rango de cabo y ejerció como jefa de banda. Se trata, en otras palabras, de una larga y estable carrera militar.

No obstante, su pasión por la tecnología la trajo al lugar en el que se encuentra. En alguna ocasión ha mencionado que de pequeña le gustaba desmontar radios y otros aparatos electrónicos. Ese juego de niños fue, quizás, el principio de su futuro.

Por una serie de cuestiones económicas y familiares, Marian tuvo que "buscarse la vida" con formas alternativas de ocio, así como encontrar recursos a coste cero. A modo de servicio social, empezó a difundir vídeos en los que mostraba y compartía las páginas y aplicaciones gratuitas que iba encontrando en la red.

"Me alegra que mi nicho tecnológico tenga representación en el ámbito de la divulgación"

Sánchez está más que consolidada en su profesión gracias a haber sabido transformar la necesidad en un negocio rentable que, además, le permitió escapar de su precaria situación. Asimismo, su carrera demuestra su perseverancia, ya que durante casi tres años tuvo que compaginar su puesto en el Ejército con las redes sociales.

En entrevistas que ha concedido ha explicado que durante esta etapa llegó a estar trabajando desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche. Finalmente, pudo regularizar su situación mediante los ingresos procedentes de las visitas y las colaboraciones publicitarias, momento en el que decidió dedicarse completamente a su perfil virtual.

En su vida personal vive una etapa muy especial porque junto a su pareja, Elvira, son madres de la pequeña Lia.

En definitiva, se trata de un contenido de servicio público porque los tutoriales sobre el control parental, el uso de móviles en los menores o la optimización del fallido Windows 11 ayudan a sus seguidores de forma muy destacable a mejorar su vida en internet.

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