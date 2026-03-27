Deportes | Dylan Ennis: La sonrisa eterna que se contagia a Murcia

El UCAM Murcia está completando una muy buena temporada tanto en la Liga Endesa como en la Copa Europea de la FIBA, y Dylan Jonathan Howell Ennis McIntyre es una de sus piezas fundamentales. Más conocido como Dylan Ennis, el base del equipo de baloncesto de la Universidad Católica San Antonio ha sabido construir una imagen de marca muy destacada a través de sus redes sociales.

A sus 34 años, el jamaicano —también con nacionalidad canadiense y serbia— es conocido por ser un baloncestista determinante en las competiciones europeas, pero, sobre todo, por tener una eterna sonrisa en la cancha y fuera de ella. Antes de llegar a Murcia, Ennis jugó en la liga de baloncesto universitaria de los Estados Unidos; allí estuvo en equipos como Rice, Villanova y los Oregon Ducks, con quienes llegó hasta la Final Four del año 2017. En Europa ha pasado por equipos en Serbia, Turquía y en España: Andorra, Zaragoza, Gran Canaria y, finalmente, su casa actual.

El conocido deportista se encuentra muy cómodo en la Región de Murcia. "El paparajote es mi comida favorita", ha dicho en alguna ocasión. Incluso ha comentado que le gustaría representar al rey Baltasar durante la Cabalgata de Reyes de la ciudad de Murcia.

En la actual temporada, el nacido en Toronto (Canadá) alcanzó el segundo puesto como máximo asistente histórico del UCAM, solo por detrás de Facundo Campazzo, y ya se le considera como una de las más grandes leyendas del club.

"Esto significa muchísmo para mí; en serio disfruto vivir en la ciudad de Murcia"

En su faceta de influencer destaca por documentar la vida de un jugador norteamericano en Europa: muestra cómo son los vestuarios, los viajes, la vida en el Mediterráneo, así como el día a día con su pareja y sus hijos. No faltan las colaboraciones; es habitual verlo regalando zapatillas o entradas, y se muestra accesible para firmar autógrafos, tomarse selfies con los aficionados o grabar vídeos. Este lado conecta mejor con los seguidores y le ha permitido convertirse en un jugador muy querido por los fans de su equipo y de los rivales.

Noticias relacionadas

El premio Laik en la categoría de Deporte de La Opinión de Murcia distingue a aquellos creadores de contenido vinculados al deporte y la actividad física, a quienes promueven el ejercicio y la salud entre los miembros de la sociedad. Dylan Ennis recibe este galardón por promover la cultura del deporte, pero también por la energía positiva que desprende dentro y fuera de la cancha, la transmisión de sus valores familiares y su estilo de vida. Tal y como reza su lema: "Pray and Smile".