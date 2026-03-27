Sanidad
Bonos de tranvía y entradas de cine gratis por donar sangre en Murcia
El Centro Regional de Hemodonación hace un llamamiento para aumentar las reservas de cara a Semana Santa y Fiestas de Primavera
Con la vista puesta en mantener la actividad de los hospitales y garantizar el abastecimiento de componentes sanguíneos durante los próximos días festivos, el Centro Regional de Hemodonación ha hecho un llamamiento a la población para que se anime a donar sangre y ha puesto en marcha una campaña, junto al Centro Comercial Nueva Condomina y Tranvía Murcia, en la que se obsequiará a los donantes con entradas de cine y bonos para el tranvía gratuitos.
Para los próximos días, el centro ha organizado un calendario de salidas con las unidades móviles para desplazarse a diferentes localidades de la Región y así facilitar las extracciones y garantizar las reservas de componentes de la sangre en los hospitales de las 9 áreas de salud de la comunidad durante Semana Santa y Fiestas de Primavera.
La directora de Hemodonación, la doctora María Luisa Lozano, recuerda que las donaciones de sangre son necesarias para disponer de reservas que garanticen que los centros hospitalarios desarrollen su actividad con normalidad, por lo que anima a todas aquellas personas con edades comprendidas entre los 18 y 65 años, que no sufran enfermedades y pesen más de 50 kilos a tener este gesto solidario.
Unidades móviles
Con el objetivo de garantizar el suministro de componentes sanguíneos, las unidades móviles del Centro Regional de Hemodonación llevarán a cabo su actividad con carácter ordinario las jornadas de lunes, martes y miércoles, con la localización y horario que se puede consultar en su web: murciasalud.es/web/centro-regional-de-hemodonacion.
De forma extraordinaria, el sábado 4 de abril una unidad móvil se desplazará también desde las 9.30 horas hasta las 14.00 horas al Hospital Comarcal del Noroeste en Caravaca de la Cruz. Además, otra unidad móvil y en horario de tarde estará instalada en el Centro Comercial Nueva Condomina, de 16.00 a 21.00 horas en la sala de relax de planta alta. Tranvía Murcia regalará bono con dos viajes a todos los donantes que acudan y el centro comercial les donará una entrada de cine.
Asimismo, durante el periodo vacacional, y a excepción de los días festivos, permanecerá abierto el Centro de Hemodonación, ubicado en la Ronda Garay de Murcia, de lunes a viernes de 8.30 a 20.30 horas, así como el de Cartagena, en el Hospital Santa María del Rosell, lunes y miércoles en horario de tarde y martes, jueves y viernes en horario de mañana.
Lozano subraya que "cada día, 250 personas donan su tiempo y energía en las colectas que se llevan a cabo por toda la Región. Su papel es fundamental e indispensable para los enfermos y para sus familias, al permitir que víctimas de accidentes y quemaduras, pacientes operados del corazón, trasplantados de órganos, y personas que luchan contra el cáncer puedan ver sus necesidades asistenciales cubiertas. Ante la notable disminución de las donaciones en estas fechas, es importante recordar que la necesidad de sangre no se detiene en periodos festivos".
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