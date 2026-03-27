Antelo alerta de un "imperio del miedo" en Vox tras la crisis de Torre Pacheco

La crisis abierta en Vox en Torre Pacheco ha encontrado eco inmediato en las filas críticas del partido. El expresidente en la Asamblea Regional, José Ángel Antelo, ha asegurado que lo ocurrido "viene a refrendar lo que todos sabemos", denunciando un clima interno marcado por el "miedo" y una organización que, a su juicio, "trata mal a su propia gente".

Antelo sostiene que existe un "modus operandi" dentro del partido por el cual quienes alzan la voz acaban siendo apartados. "Hay una especie de imperio del miedo a no poder hablar", afirma, subrayando que no se trata de casos aislados, sino de una dinámica repetida. En este contexto, considera que las denuncias de presiones y prácticas "cuasi mafiosas" realizadas por José Francisco Garre encajan en un patrón más amplio.

Para el dirigente, la raíz del problema está en el funcionamiento interno de los órganos del partido, especialmente en el Comité de Garantías, cuya independencia pone en duda. "La clave es a quién sirve realmente", señala, insinuando que este órgano estaría alineado con la dirección y no con los afiliados.

Ante esta situación, Antelo insiste en que la única salida pasa por convocar un congreso que permita "recuperar el partido" y devolver el control a las bases. Sin ese paso, advierte, la descomposición podría continuar.

Antelo (i) posa con el miembros del Grupo Municipal de Vox en Torre Pacheco en una imagen de archivo. / Vox

Torre Pacheco, síntoma de una crisis más profunda

El exdirigente regional sitúa el caso de Torre Pacheco como especialmente significativo, al tratarse de uno de los municipios donde Vox logró mayores apoyos electorales a nivel nacional. Por ello, considera "muy triste" que figuras que impulsaron el proyecto desde sus inicios se sientan ahora apartadas o señaladas, en referencia a las expulsiones o expedientes de expulsión a Javier Ortega Smith o Iván Espinosa de los Monteros, entre otros.

Antelo denuncia prácticas que, según afirma, se alejan de los principios fundacionales del partido, como la meritocracia. Habla de "malas artes", de intentos de difamación e incluso de pagos a medios de comunicación para difundir informaciones falsas, en una escalada verbal que refleja la profundidad de la fractura interna.

Asimismo, advierte de un creciente malestar entre afiliados y cargos, muchos de los cuales —asegura— le trasladan su preocupación por la deriva del partido. "Hay mucha gente dentro que no está contenta", sentencia.

En el plano económico, apunta también a la necesidad de "poner claridad donde parece que hay oscuridad", en referencia a la gestión de fondos y a movimientos de dinero que, según dice, generan inquietud entre las bases.

Sobre la decisión de Garre de abandonar el partido y mantenerse como concejal independiente dentro del Gobierno local, Antelo evita pronunciarse y la enmarca como una decisión personal condicionada por el contexto interno. No obstante, vuelve a señalar que la actual dirección está reduciendo el partido a "un grupito cada vez más pequeño", lo que, a su juicio, alimenta la desafección.

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Con todo, insiste en su mensaje principal: sin cambios estructurales y sin un congreso que redefina el rumbo, episodios como el de Torre Pacheco podrían repetirse.