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Alerta amarilla por viento fuerte y temporal marítimo este Domingo de Ramos en la Región de Murcia

Los avisos meteorológicos afectan a dos comarcas de la comunidad

La olas rompen contra las rocas del litoral de Cartagena.

La olas rompen contra las rocas del litoral de Cartagena. / Iván Urquízar

EFE

La Aemet ha emitido este viernes avisos por fenómenos meteorológicos adversos para el Domingo de Ramos.

En el Altiplano se esperan vientos del norte con rachas de hasta 70 km/h entre las 06:00 y las 16:00 horas, con una probabilidad de ocurrencia de entre 40% y 70%.

En paralelo, la costa del Campo de Cartagena y Mazarrón registrará un temporal a partir de las 16:00 horas y hasta la medianoche. Se prevén vientos del norte de 40 a 60 km/h, con fuerza 6 a 7 en la escala de Beaufort, y olas de hasta 3 metros.

Mapa de alerta meteorológica en la Región

Mapa de alerta meteorológica en la Región / 112

La Aemet mantiene el nivel amarillo, indicando riesgo meteorológico que puede afectar actividades marítimas y al aire libre.

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Se recomienda a la población extremar precauciones, especialmente a quienes transiten por zonas expuestas al viento o realicen actividades en el mar, así como asegurar objetos sueltos y evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor intensidad. Las autoridades locales y servicios de emergencia están en alerta para atender posibles incidencias.

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