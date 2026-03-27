La Aemet se pronuncia sobre el riesgo de lluvia este Viernes de Dolores: esta es la probabilidad de chubascos durante las procesiones

Arrancan las procesiones de Semana Santa y con ello la preocupación por parte de crofradías y fieles que miran al cielo esperando que las lluvias no impidan los desfiles.

Este 27 de marzo, Viernes de Dolores, hay procesiones en varios municipios de la Región como Murcia, Cartagena o Lorca y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se ha pronunciado a través de sus canales oficiales sobe el riesgo de lluvias en las diferentes comarcas de la comunidad.

Afortunadamente, los desfiles prodrán desarrollarse con normalidad en todo el territorio murciano, ya que las predicciones de Meterología apuntan a que no se esperan precipitaciones durante la jornada de este viernes.

Previsión del tiempo este fin de semana

El primer fin de semana de la Semana Santa en la Región de Murcia llegará con un tiempo, en principio, manejable para las procesiones, aunque con un arranque algo más incierto el Viernes de Dolores, una mejoría clara el sábado y un Domingo de Ramos más luminoso, pero con ambiente más fresco en buena parte del interior. La AEMET apunta para estos días a una evolución variable, con más nubosidad al comienzo del fin de semana y una tendencia a la estabilización de cara al domingo.

La idea general es sencilla: incienso sí, paraguas solo por precaución el viernes. Ese primer día, la predicción habla de cielos con intervalos nubosos de nubes bajas y no descarta alguna precipitación débil y ocasional, con temperaturas en ligero descenso o sin grandes cambios y vientos flojos de componente este en el interior, moderados en el litoral. Para una jornada tan señalada como el Viernes de Dolores, la recomendación será mirar al cielo, pero sin un escenario de lluvia persistente a esta hora. En temperaturas, el viernes dejará una Región partida entre la suavidad de la costa y el fresco del interior a primera hora. Cartagena se moverá entre los 11 y los 17 grados; Murcia, entre 6 y 18; Lorca, entre 6 y 17; Caravaca de la Cruz, entre 4 y 14; y Yecla registrará una de las madrugadas más frías, con 2 grados de mínima y 16 de máxima. Traducido al lenguaje cofrade: mañana de chaqueta y noche de seguir muy de cerca la evolución de la nubosidad, sobre todo en los desfiles más tempranos o más expuestos.

El sábado de Pasión se presenta, sobre el papel, como el día más amable del fin de semana. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé cielos con intervalos nubosos, mínimas con pocos cambios y máximas al alza en el interior, mientras que en el litoral apenas variarán. El viento soplará flojo y variable, un detalle importante para las procesiones porque reduce el factor de incomodidad en la calle y aleja, en principio, el riesgo de un día desapacible. Ese ascenso se notará sobre todo tierra adentro. Murcia capital podría alcanzar los 21 grados, Lorca los 19, Caravaca los 18 y Yecla también los 18, mientras Cartagena se quedará en unos templados 18 grados, con mínima de 9. Será, por tanto, una jornada más cómoda para el público y para los cortejos, con menos amenaza en el cielo y un ambiente bastante más propicio para echar horas en la calle.

El Domingo de Ramos, que marca el inicio oficial de la Semana Santa para muchos murcianos aunque Cartagena lleve ya el pulso tomado desde el Viernes de Dolores, apunta a cielos poco nubosos o despejados. La predicción habla de temperaturas en ascenso, salvo en las máximas del interior, que bajarán respecto al sábado, y de vientos flojos de componente norte, con intervalos moderados por la mañana. Es decir, más sol, más claridad y una atmósfera más limpia, aunque con un punto menos de suavidad en comarcas del noroeste y el Altiplano. Los termómetros reflejarán bien ese contraste. Murcia capital se situará entre 9 y 19 grados, Cartagena entre 11 y 18, Lorca entre 8 y 16, Caravaca entre 4 y 12 y Yecla entre 2 y 13. Será, por tanto, un Domingo de Ramos visualmente más agradecido, pero con menos calor del que podría sugerir un cielo despejado, especialmente en municipios del interior donde el fresco volverá a notarse desde primera hora. Todo ello coincide con un arranque procesional especialmente potente en la Región.