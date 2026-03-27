Más de 17.200 funcionarios de la Región de Murcia se sumarán a la reducción de la jornada a 35 horas a mediados de abril

Buenas noticias para el funcionariado de la Región de Murcia: más de 17.200 trabajadores que están en oficinas de la Seguridad Social, el Sepe, ministerios u otros organismos estatales reducirán su jornada laboral a 35 horas semanales en las próximas semanas.

Estos miles de empleados públicos serán los beneficiados del recorte horario anunciado este viernes por el Gobierno de España y que se espera que se comience a aplicar a partir de mediados del próximo mes de abril, transcurridas las fiestas de Semana Santa y de las Fiestas de Primavera de Murcia.

En concreto, los 17.238 funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) en la Comunidad se sumarán a aquellos del Servicio Murciano de Salud (SMS), el personal docente y del sector público regional que desde finales de 2023 ya disfrutaban de esta reducción.

El ministro Óscar López adelanta el acuerdo con sindicatos para aplicar la medida tras Semana Santa

Así lo adelantó el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, en un acto organizado por 'eldiario.es' este viernes. En el conjunto nacional, el recorte horario afectará a unos 250.000 trabajadores de la AGE y puede generar un efecto cascada en aquellos ayuntamientos que todavía no han reducido por su cuenta la jornada de sus empleados.

Recuperación tras los recortes que dejó la crisis

El Ejecutivo está cerrando las negociaciones este viernes con Comisiones Obreras, UGT y Csif para revertir la ampliación horaria que viene rigiendo desde 2012, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy, en pleno contexto de recortes, aumentó la carga horaria de los funcionarios de las entonces 35 horas semanales hasta las 37,5 horas.

López dará cumplimiento a mediados de abril, pues falta por rubricar la instrucción que dará aplicación a la norma, a un compromiso que tenía firmado el Gobierno pero pendiente de aplicar desde hace cuatro años. En 2022, UGT y CCOO -entonces sín el 'ok' de Csif- cerraron un acuerdo de varias patas. Una era la salarial, con incrementos a varios años que recién se renovaron el año pasado.

Otra pata era recuperar la posibilidad de acceder a la jubilación parcial en la Administración, algo que tampoco se había cumplido hasta la fecha y se se espera que empiece a concretar este año con la futura oferta de empleo público (OEP).

Se sumarán a sanitarios, docentes y empleados dependientes de la Comunidad que ya gozaban de esta reducción

Y la tercera pata era la rebaja a las 35 horas, que no se ha producido hasta ahora y que se desencalla con un nuevo pacto este viernes. De hecho, quien en 2022 asumía las responsabilidades en Función Pública era María Jesús Montero, que esta semana ha abandonado el Gobierno para postularse a la presidencia de la Junta de Andalucía.

Fue precisamente Andalucía, en enero de 1999 y entonces bajo la presidencia del socialista Manuel Chaves -hoy condenado a inhabilitación por el caso de los ERE-, la pionera en el sector público español en implantar la jornada laboral de 35 horas semanales.