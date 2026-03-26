El tiempo en Murcia para el primer fin de semana de Semana Santa: así afectará a las procesiones

El primer fin de semana de la Semana Santa en la Región de Murcia llegará con un tiempo, en principio, manejable para las procesiones, aunque con un arranque algo más incierto el Viernes de Dolores, una mejoría clara el sábado y un Domingo de Ramos más luminoso, pero con ambiente más fresco en buena parte del interior. La AEMET apunta para estos días a una evolución variable, con más nubosidad al comienzo del fin de semana y una tendencia a la estabilización de cara al domingo.

La idea general es sencilla: incienso sí, paraguas solo por precaución el viernes. Ese primer día, la predicción habla de cielos con intervalos nubosos de nubes bajas y no descarta alguna precipitación débil y ocasional, con temperaturas en ligero descenso o sin grandes cambios y vientos flojos de componente este en el interior, moderados en el litoral. Para una jornada tan señalada como el Viernes de Dolores, la recomendación será mirar al cielo, pero sin un escenario de lluvia persistente a esta hora. En temperaturas, el viernes dejará una Región partida entre la suavidad de la costa y el fresco del interior a primera hora. Cartagena se moverá entre los 11 y los 17 grados; Murcia, entre 6 y 18; Lorca, entre 6 y 17; Caravaca de la Cruz, entre 4 y 14; y Yecla registrará una de las madrugadas más frías, con 2 grados de mínima y 16 de máxima. Traducido al lenguaje cofrade: mañana de chaqueta y noche de seguir muy de cerca la evolución de la nubosidad, sobre todo en los desfiles más tempranos o más expuestos.

El sábado de Pasión se presenta, sobre el papel, como el día más amable del fin de semana. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé cielos con intervalos nubosos, mínimas con pocos cambios y máximas al alza en el interior, mientras que en el litoral apenas variarán. El viento soplará flojo y variable, un detalle importante para las procesiones porque reduce el factor de incomodidad en la calle y aleja, en principio, el riesgo de un día desapacible. Ese ascenso se notará sobre todo tierra adentro. Murcia capital podría alcanzar los 21 grados, Lorca los 19, Caravaca los 18 y Yecla también los 18, mientras Cartagena se quedará en unos templados 18 grados, con mínima de 9. Será, por tanto, una jornada más cómoda para el público y para los cortejos, con menos amenaza en el cielo y un ambiente bastante más propicio para echar horas en la calle.

El Domingo de Ramos, que marca el inicio oficial de la Semana Santa para muchos murcianos aunque Cartagena lleve ya el pulso tomado desde el Viernes de Dolores, apunta a cielos poco nubosos o despejados. La predicción habla de temperaturas en ascenso, salvo en las máximas del interior, que bajarán respecto al sábado, y de vientos flojos de componente norte, con intervalos moderados por la mañana. Es decir, más sol, más claridad y una atmósfera más limpia, aunque con un punto menos de suavidad en comarcas del noroeste y el Altiplano. Los termómetros reflejarán bien ese contraste. Murcia capital se situará entre 9 y 19 grados, Cartagena entre 11 y 18, Lorca entre 8 y 16, Caravaca entre 4 y 12 y Yecla entre 2 y 13. Será, por tanto, un Domingo de Ramos visualmente más agradecido, pero con menos calor del que podría sugerir un cielo despejado, especialmente en municipios del interior donde el fresco volverá a notarse desde primera hora. Todo ello coincide con un arranque procesional especialmente potente en la Región.

Cartagena, donde el Viernes de Dolores es festivo, abre sus diez días de desfiles con la salida en la madrugada de la Cofradía del Santísimo y Real Cristo del Socorro, a la que se suma por la tarde el viacrucis de la Cofradía del Cristo de la Divina Misericordia, además de la actividad de los Californios. La Semana Santa cartagenera, declarada de Interés Turístico Internacional, vuelve a convertir la ciudad en uno de los grandes focos de estos días. En Murcia capital, el primer fin de semana deja también citas muy señaladas, con la procesión del Amparo el Viernes de Dolores, las del Santísimo Cristo de la Fe y de la Caridad el sábado de Pasión y la salida de la Esperanza el Domingo de Ramos. A ello se suma la actividad cofrade en numerosos municipios de la Región, donde estas fechas tienen un peso especial en el calendario local y donde cualquier variación del tiempo se mira casi con la misma atención que la hora de salida. La Semana Santa murciana, además, cuenta con el reconocimiento de Interés Turístico Nacional.

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Con este panorama, el fin de semana deja un pronóstico razonablemente favorable, sobre todo a partir del sábado. El viernes exigirá algo más de prudencia por la nubosidad baja y la posibilidad de alguna precipitación débil; el sábado invita claramente a la calle; y el Domingo de Ramos, aunque más fresco en el interior, se perfila como el día más vistoso. Dicho de otro modo: la Semana Santa empezará este año con el cielo poniendo algo de suspense, pero sin intención clara de robar protagonismo a los tronos.