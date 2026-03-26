Líneas de crédito, anticipo de liquidez o fraccionamiento de tributos: así hace frente el Gobierno de la Región de Murcia a la subida de la gasolina

El Gobierno regional va a poner en marcha un conjunto de acciones dirigidas a paliar los efectos del conflicto en Oriente Medioen los sectores más afectados por la subida del precio de los carburantes y la electricidad, como pymes, autónomos, agricultores, ganaderos, pescadores, transportistas y empresas exportadoras, entre otros.

El Ejecutivo de Fernando López Miras prevé movilizar inicialmente diez millones de euros con estas medidas, que se resumen en:

Fraccionamiento de tributos cedidos y otros ingresos autonómicos afectará, por ejemplo, al impuesto sobre trasmisiones y actos jurídicos documentados o al impuesto sobre sucesiones. Una línea de crédito de dos millones de euros, ampliable hasta cuatro, dirigida a aquellas pymes y autónomos que se han visto afectados por la situación en Oriente Medio. Se trata de financiación 100% avalada y sin coste adicional para las empresas, canalizada a través del Icref. Cada operación podrá alcanzar hasta los 50.000 euros, con un plazo máximo de devolución de cinco años y la posibilidad de un año de carencia en la amortización. La Comunidad asumirá los intereses generados durante el primer año de vida del préstamo, así como los gastos derivados de la comisión de estudio. Mecanismo extraordinario de anticipo de liquidez dirigido al tejido empresarial afectado, dotado con tres millones de euros. Esta medida será instrumentalizada a través del Icref y tendrá una duración máxima de un año. Apoyo a operaciones de 'factoring' (instrumento de financiación a corto plazo en el que una empresa cede sus facturas por cobrar a una entidad financiera para obtener liquidez inmediata) y 'confirming' (servicio de gestión de pagos a proveedores que permite a una empresa confirmar sus facturas a pagar a través de un banco) para proveedores de grandes empresas y de la propia Administración. Movilización de 2.550.000 euros mediante actuaciones como el ‘Cheque Internacionalización’. Ayudas destinadas a las acciones promocionales o participación en ferias. Línea de ayudas a la internacionalización denominada ‘Make-Ayudas’. Mesa de trabajo con navieras, transportistas, el Puerto de Cartagena y cámaras de comercio para detectar cuellos de botella y actuar rápido. Ayudas al autoconsumo y eficiencia energética para pymes de los sectores industrial y terciario con actividad en la Región, especialmente aquellas con mayor exposición al coste energético, dotadas con 1,8 millones de euros para eficiencia energética y con 3,5 millones de euros para autoconsumo fotovoltaico. Refuerzo de los servicios de asesoramiento, promoción e información a empresas. Impulso de los Certificados de Ahorro Energético (CAE), un mecanismo que permite a las pymes convertir el ahorro energético en ingresos mediante la generación y venta de certificados en el mercado.

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Desde el Ejecutivo de López Miras indican que irán "ampliando" el número de acciones "según evolucione la situación y siempre en el marco de las competencias de la Comunidad Autónoma".