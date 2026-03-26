El Servicio de Atención a la Ciudadanía atendió más de 1.400 citas preferentes de colectivos vulnerables

El Consejo de Gobierno analizó este jueves la memoria de actuaciones del Servicio de Atención a la Ciudadanía correspondiente al pasado año, en la que se destacan los avances que se están produciendo en la mejora de la accesibilidad e inclusión. En concreto, durante 2025 se atendieron más de 1.400 citas preferentes de colectivos vulnerables, que es un incremento de casi el 70% con respecto al año anterior.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Marcos Ortuño, informó de que, en conjunto, se gestionaron más de un millón de citas previas, la mayoría de las oficinas del Servicio Regional de Empleo y Formación, la Agencia Tributaria y las oficinas de asistencia en materia de registros.

7 de cada 10 trámites ya se realizan por vía electrónica, es decir, más de un millón de registros

"Todo ese esfuerzo se enmarca en el plan estratégico de atención a la ciudadanía 2025-2027, que incorpora medidas concretas para mejorar la accesibilidad con la instalación de bucles magnéticos para las personas con déficit de capacidad auditiva, el servicio de intérprete y de lengua de signos, sistemas de teletrabajo en distintos idiomas o la colaboración con entidades especializadas como el Cermi para reforzar la formación de los empleados públicos", explicó. De hecho, estas actuaciones han permitido que estas oficinas hayan sido reconocidas como oficinas accesibles.

Igualmente, se sigue avanzando en la digitalización y 7 de cada 10 trámites ya se realizan por vía electrónica, es decir, más de un un millón de registros.

También se refuerzan los canales de atención, con cerca de medio millón de consultas atendidas a través del 012, con un tiempo medio de espera de 15 segundos y un nivel de satisfacción superior a 9 sobre 10.

La Carpeta Ciudadana recibió más de un millón de accesos y la Carpeta Empresarial realizó más de 32 000 trámites

"A esto se suman los nuevos canales como la oficina virtual de atención ciudadana, que creció un 66%, y servicios de respuesta inmediata que han permitido resolver trámites en el momento con más de 22.000 gestiones vinculadas a título de familia", añadió el portavoz.

Por otra parte, la Carpeta Ciudadana recibió más de un millón de accesos y la Carpeta Empresarial realizó más de 32 000 trámites. Este informe señala que el decreto de Simplificación Administrativa "ha contribuido y está contribuyendo a consolidar la Inspección General de Servicios como un motor de la modernización de la Administración", manifestó Ortuño.

246 millones a las universidades públicas

El Consejo de Gobierno aprobó también la concesión de una subvención directa a las universidades públicas de la Región de Murcia por un importe total de para el ejercicio 2026 que supera los 246 millones de euros. En concreto, la UMU recibirá más de 192 millones de euros y la UPCT contará con casi 54 millones de euros.

Estos fondos permiten a las universidades públicas atender gastos de personal, mantenimiento de infraestructuras, servicios universitarios y actividades académicas e investigadoras. "Esta subvención subraya, ratifica la apuesta del Gobierno regional por la educación superior pública, garantiza también los recursos necesarios a la Universidad de Murcia y a la Universidad Politécnica de Cartagena y fortalece su autonomía académica", agregó Marcos Ortuño.

Escuela de Práctica Profesional de Emergencias y Seguridad

Igualmente, el Consejo de Gobierno dio luz verde a la Escuela de Práctica Profesional de Emergencias y Seguridad a través de la firma de un convenio con la Universidad de Murcia, ya que quedará adscrita a su Facultad de Medicina.

Su objetivo es facilitar los conocimientos necesarios en el ámbito de la seguridad y en el ámbito de las emergencias a graduados universitarios y también a profesionales.

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"Esta nueva escuela constituye un instrumento idóneo para favorecer la adquisición de experiencia práctica para que los profesionales de emergencias tengan la oportunidad de colaborar con sus futuros colegas y para establecer una transferencia de conocimiento del campo de las emergencias en el ámbito universitario", indicó el portavoz.