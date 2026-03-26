Salud exige la retirada del Estatuto Marco por el rechazo y sus efectos: casi 99.000 citas canceladas en la Región

Los paros que han protagonizado los médicos contra el nuevo Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad está teniendo un efecto directo sobre la atención de los ciudadanos de la Región de Murcia, ya que han obligado a suspender 98.903 citas en el Servicio Murciano de Salud (SMS): 34.220 consultas externas con especialistas; 1.273 cirugías; 5.990 pruebas y 57.420 consultas de Atención Primaria.

Así lo trasladará este viernes el consejero de Salud, Juan José Pedreño, a la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, encuentro en el que el responsable murciano pondrá de relieve la necesidad de encontrar una solución al conflicto debido a la repercusión que están reniendo las protestas en la atención a los ciudadanos de todas las comunidades autónomas.

Por ello, desde la Región de Murcia se pedirá a la ministra de Sanidad que se retire el actual anteproyecto de Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que suscita el rechazo mayoritario de la profesión médica. "Se deben promover los cambios legislativos necesarios para la creación, dentro del Estatuto Marco, de un capítulo específico para la profesión médica, que reconozca de forma expresa la especificidad de la profesión", insiste Pedreño.

El consejero solicitará una vez más que el nuevo Estatuto Marco se acompañe de una memoria técnica, jurídica y económico-presupuestaria, acordada con las consejerías de Salud de las comunidades autónomas, de forma que facilite su aplicación en todo el Sistema Nacional de Salud.

Estrategia de cuidados paliativos

El orden del día de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud incluye información sobre anteproyectos de ley como el de las Organizaciones de Pacientes, la Ley de Gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud, o el que aprueba los estatutos generales de la Organización Médica Colegial y Consejo General de los Colegios Oficiales de Médicos.

Dentro del apartado de acuerdos de coordinación se abordan, entre otros, el desarrollo de la Estrategia de Cuidados Paliativos 2026-2030, el documento de consenso sobre la Enfermedad Renal Crónica, o el manual de procedimientos del Registro Estatal de Enfermedades Raras.